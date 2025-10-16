در بازدید رئیس پلیس فتا فراجا از نمایشگاه ایپاس مطرح شد
حرکت پلیس در مسیر روزآمدسازی ابزارهای کشف جرم
رئیس پلیس فتای فراجا در حاشیه بازدید از بیستودومین نمایشگاه بینالمللی ایپاس ۱۴۰۴ بر اهمیت بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارتقای امنیت سایبری کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید در جریان بازدید از غرفههای تخصصی نمایشگاه ایپاس با اشاره به حضور فعال شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه امنیت سایبری، اظهار کرد: نمایشگاه ایپاس فرصتی ارزشمند برای معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه در حوزه ایمنی، امنیت و پلیس هوشمند است و امروز شاهدیم که بخش قابل توجهی از این توانمندیها حاصل تلاش متخصصان داخلی و شرکتهای دانشبنیان ایرانی است که نقش بسزایی در تقویت امنیت دیجیتال کشور دارند.
رئیس پلیس فتای فراجا در ادامه با حضور در غرفه پلیس فتا از بخشهای مختلف سامانه ملی هشدار بازدید کرد و گفت: سامانه ملی هشدار با هدف رصد، تحلیل و اشتراکگذاری آسیبپذیریهای سایبری در کسبوکارهای ایرانی راهاندازی شده است. این سامانه با همکاری پلیس فتا، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان توسعه یافته و در آیندهای نزدیک به مرجع ملی گزارشها و هشدارهای امنیتی کشور تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به آدرس اینترنتی این سامانه به نشانی hoshdar.ir افزود: این سامانه با قابلیت ارائه هشدارهای آنی، بانک جامع آسیبپذیریها، تحلیل بدافزارها و خدمات ۲۴ ساعته در بستر شبکه ملی، گامی مؤثر در افزایش تابآوری سایبری کشور محسوب میشود.
سردار مجید همچنین با حضور در میز تخصصی فارنزیک دیجیتال (ادله دیجیتال) از نزدیک در جریان جدیدترین تجهیزات فنی و ابزارهای مورد استفاده در کشف جرایم سایبری قرار گرفت و تصریح کرد: پلیس فتا با تکیه بر فناوریهای بومی و دانش نخبگان ایرانی، در مسیر هوشمندسازی و روزآمدسازی ابزارهای کشف جرم حرکت میکند. این تجهیزات ضمن افزایش دقت در بررسی ادله دیجیتال، امکان مقابله سریعتر و مؤثرتر با مجرمان سایبری را فراهم میآورد.
وی در ادامه بر اهمیت تعامل میان پلیس، صنعت و دانشگاه در توسعه امنیت دیجیتال تأکید کرد و گفت: نمایشگاه ایپاس نمادی از همکاری میان نیروهای انتظامی، مراکز علمی و بخش خصوصی است. امنیت پایدار در فضای مجازی تنها با پیوند دانش، فناوری و تجربه حاصل میشود و پلیس فتا با جدیت در این مسیر گام برمیدارد.
بر اساس گزارش سایت پلیس، رئیس پلیس فتا در پایان، ضمن قدردانی از استقبال گسترده مردم و فعالان حوزه فناوری از غرفه پلیس فتا اظهار کرد: حضور پرشور مردم، متخصصان و رسانهها نشاندهنده اعتماد عمومی به پلیس فتا و اهمیت روزافزون امنیت سایبری در زندگی امروز است. امیدواریم با بهرهگیری از توان داخلی و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، شاهد خودکفایی کامل کشور در حوزه امنیت فضای مجازی باشیم.