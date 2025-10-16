به گزارش ایلنا به نقل از شهر، شهردار تهران علیرضا زاکانی در حاشیه اجلاس افتتاحیه مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی UCLG در کشور چین، در جمع خبرنگاران، از تلاش‌ها و میهمان‌نوازی شهردار شی‌آن (سومین شهر بزرگ کشور چین) برای برگزاری این اجلاس تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل مجامع بین‌المللی برای تشریک مساعی، رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش همکاری‌های بین شهرها بسیار ارزنده است، اضافه کرد: امیدواریم برگزاری اجلاس UCLG نیز موجب شکل‌گیری همکاری‌ها و اقدامات مشترک برای ارتقای نصاب خدمت‌رسانی به شهروندان شود.

زاکانی برگزاری این اجلاس بین‌المللی را برای شهرداری شی‌آن حائز اهمیت دانست و گفت: مدیریت شهری این شهر می‌تواند علاوه بر آنکه ظرفیت‌های خود را به شهرهای بزرگ جهان عرضه کند، از فرصت نقد و استفاده از تجربیات دیگران نیز استفاده کند.

وی گسترش همکاری‌ها میان ایران و چین را ضروری دانست و اظهار داشت: گسترش ارتباطات میان شهرهای دو کشور، علاوه بر توسعه و آبادانی و ارتقای نصاب خدمت‌گزاری به شهروندان، موجب نقش‌آفرینی والاتر این دو ملت در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

شهردار تهران موضوع «انرژی‌های پاک» را یکی از محورهای مهم همکاری با شهرهای کشور چین برشمرد و تصریح کرد: حمل‌ونقل و خدمات شهری و البته حفاظت از محیط‌زیست از دیگر حوزه‌هایی است که شهرداری تهران علاقه دارد از تجربیات شهرهای بزرگ چین استفاده کند.

زاکانی در پایان با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای شهری چین، موضوع حمل‌ونقل و انرژی پاک را از مهم‌ترین محصولات معرفی‌شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

