بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوریها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG
شهردار تهران در حاشیه اجلاس UCLG از نمایشگاه فناوریها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد و در جریان تازهترین نوآوریها و فناوریهای شهری قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران که به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی (UCLG) و به عنوان نایبرئیس بخش غرب آسیا این اتحادیه به چین سفر کرده است، صبح امروز -۲۴ مهرماه ۱۴۰۴- در اجلاس افتتاحیه اتحادیه جهانی شهرها و دولتهای محلی و دهمین اجلاس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) شرکت کرد.
این برنامه در ادامه سفر شهردار تهران به شهر شیآن، سومین شهر بزرگ چین، صورت گرفت.
در جریان این اجلاس، شهردار لاهه به عنوان رئیس دورهای اتحادیه شهرها و دولتهای محلی، شهردار شیآن به عنوان میزبان، و رئیس انجمن توسعه دوستی شیآن و شهرهای خارجی به ایراد سخنرانی پرداختند.
پس از پایان نشست، شهردار تهران به همراه اعضای هیئت همراه از نمایشگاه فناوریها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد و در جریان تازهترین نوآوریها و فناوریهای شهری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار شهر، صبح امروز در مراسم جداگانهای، شهرداران شهرهای بزرگ جهان حاضر در این اجلاس عکس یادگاری نمادین انداختند.
گفتنی است، مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولتهای محلی در شهر شیآن چین باحضور هیأتهای عالیرتبهای از شهرداران پایتختهای کشورهای مختلف از نقاط مختلف جهان، درحال برگزاری است.