خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG
کد خبر : 1700950
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران در حاشیه اجلاس UCLG از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین نوآوری‌ها و فناوری‌های شهری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران که به دعوت اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی (UCLG) و به عنوان نایب‌رئیس بخش غرب آسیا این اتحادیه به چین سفر کرده است، صبح امروز -۲۴ مهرماه ۱۴۰۴- در اجلاس افتتاحیه اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی و دهمین اجلاس سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (UNIDO) شرکت کرد.

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

این برنامه در ادامه سفر شهردار تهران به شهر شی‌آن، سومین شهر بزرگ چین، صورت گرفت.

در جریان این اجلاس، شهردار لاهه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی، شهردار شی‌آن به عنوان میزبان، و رئیس انجمن توسعه دوستی شی‌آن و شهرهای خارجی به ایراد سخنرانی پرداختند. 

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

پس از پایان نشست، شهردار تهران به همراه اعضای هیئت همراه از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین نوآوری‌ها و فناوری‌های شهری قرار گرفت.

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

به گزارش خبرنگار شهر، صبح امروز در مراسم جداگانه‌ای، شهرداران شهرهای بزرگ جهان حاضر در این اجلاس عکس یادگاری نمادین انداختند.

بازدید شهردار تهران از نمایشگاه فناوری‌ها و دستاوردهای شهری چین در حاشیه اجلاس UCLG

گفتنی است، مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی در شهر شی‌آن چین باحضور هیأت‌های عالی‌رتبه‌ای از شهرداران پایتخت‌های کشورهای مختلف از نقاط مختلف جهان، درحال برگزاری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ