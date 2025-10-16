به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان در حاشیه هفتاد و دومین نشست کمیته مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت با دکتر خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر دیدار و گفتگو کرد.

دکتر ظفرقندی در این دیدار بر تقویت همکاری های دوکشور در حوزه های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان تاکید کرد. همچنین در این دیدار با توجه به حضور دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره تسهیل رفت و آمد نمایندگان وزارت بهداشت درخواست شد.

دکتر خالد عبدالغفار وزیر بهداشت مصر نیز گفت: با توجه به قرابت شرایط بهداشتی دو کشور زمینه های همکاری بسیاری وجود دارد.

دکتر عبدالغفار همچنین به موضوع جمعیت اشاره کرد و گفت: در حالیکه ایران مردم را به فرزندآوری تشویق می کند ما نیاز به کنترل جمعیت داریم.

وی گفت: مصر در زمینه دارو زیرساخت خوبی دارد و با توجه به ظرفیت بالای حوزه داروی ایران می توان همکاری موثری داشت.

گفتنی است در این دیدار، دو طرف، نمایندگانی برای بررسی جزئیات همکاری معرفی کردند.

