راهکارهای مقابله با گردوغبار سیستان نیاز به بازنگری دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، در جلسه کارگروه گردوغبار استان سیستان و بلوچستان که با حضور معاون استاندار برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در روش‌های گذشته مقابله با گردوغبار تأکید کرد.

وی با اشاره به کاهش محسوس تراز آب‌های زیرزمینی و کاهش حقابه تالاب بین‌المللی هامون، گفت بسیاری از روش‌های سنتی مانند نهال‌کاری‌های وابسته به آبیاری و سازه‌های عمود بر باد دیگر کارایی گذشته را ندارند و موجب پرشدن بستر تالاب از رسوب می‌شوند.

رایگانی افزود: «در برابر بادهایی با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر و تداوم ۱۵۰ روزه، نمی‌توان با روش‌های کوتاه‌مدت مقابله کرد؛ باید به سمت راهکارهای هوشمند و بومی‌محور حرکت کنیم.»

وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی فعال حقابه با مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی تا هرات تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از دانش بومی برای هدایت باد و ماسه در مناطق مسکونی شد.

دبیر ستاد ملی گردوغبار تأکید کرد که تصمیمات باید بر پایه دانش بومی، تجربه محلی و نگاه منطقه‌ای اتخاذ شوند و از همکاری متخصصان دانشگاهی و پژوهشی برای طراحی طرح‌های کم‌هزینه و سازگار با اقلیم منطقه استقبال کرد.