خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهکارهای مقابله با گردوغبار سیستان نیاز به بازنگری دارد

راهکارهای مقابله با گردوغبار سیستان نیاز به بازنگری دارد
کد خبر : 1700899
لینک کوتاه کپی شد.

بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی گردوغبار، با اشاره به بحران تالاب هامون و تغییر اقلیم، بر بازنگری راهکارهای مقابله با گردوغبار در سیستان و استفاده از دانش بومی و دیپلماسی حقابه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، در جلسه کارگروه گردوغبار استان سیستان و بلوچستان که با حضور معاون استاندار برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در روش‌های گذشته مقابله با گردوغبار تأکید کرد.

 

وی با اشاره به کاهش محسوس تراز آب‌های زیرزمینی و کاهش حقابه تالاب بین‌المللی هامون، گفت بسیاری از روش‌های سنتی مانند نهال‌کاری‌های وابسته به آبیاری و سازه‌های عمود بر باد دیگر کارایی گذشته را ندارند و موجب پرشدن بستر تالاب از رسوب می‌شوند.

 

رایگانی افزود: «در برابر بادهایی با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر و تداوم ۱۵۰ روزه، نمی‌توان با روش‌های کوتاه‌مدت مقابله کرد؛ باید به سمت راهکارهای هوشمند و بومی‌محور حرکت کنیم.»

 

وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی فعال حقابه با مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی تا هرات تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از دانش بومی برای هدایت باد و ماسه در مناطق مسکونی شد.

 

دبیر ستاد ملی گردوغبار تأکید کرد که تصمیمات باید بر پایه دانش بومی، تجربه محلی و نگاه منطقه‌ای اتخاذ شوند و از همکاری متخصصان دانشگاهی و پژوهشی برای طراحی طرح‌های کم‌هزینه و سازگار با اقلیم منطقه استقبال کرد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ