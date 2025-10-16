سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیه برای شرکت در اجلاس جهانی «پسماند صفر»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به دعوت رسمی وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه، عازم شهر استانبول شد تا در اجلاس جهانی «پسماند صفر» شرکت کند.