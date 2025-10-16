سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیه برای شرکت در اجلاس جهانی «پسماند صفر»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکت در اجلاس جهانی «پسماند صفر» و بررسی راهکارهای نوین مدیریت پسماند، به دعوت رسمی وزیر محیط زیست ترکیه، عازم استانبول شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به دعوت رسمی وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه، عازم شهر استانبول شد تا در اجلاس جهانی «پسماند صفر» شرکت کند.
این اجلاس با هدف بررسی راهکارهای نوین در مدیریت پسماند، تبادل تجارب موفق کشورها و ارتقای همکاریهای بینالمللی در حوزه محیط زیست برگزار میشود.
حضور هیأت ایرانی در این نشست، فرصت مناسبی برای گسترش تعاملات زیستمحیطی میان ایران و سایر کشورها و معرفی اقدامات و دستاوردهای ملی در زمینه مدیریت پسماند به شمار میرود.