خبرگزاری کار ایران
طلاهای قاچاق به مقصد نرسید

طلاهای قاچاق به مقصد نرسید
کد خبر : 1700891
فرمانده انتظامی تربت حیدریه از کشف یک کیلو و 816 گرم طلای 24 عیار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ" حمید رضا خوشخو" بیان داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی تربت حیدریه حیت گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری به مسافر یک دستگاه اتوبوس مظنون و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از وسایل همراه متهم یک کیلو و 816 گرم طلای 24 عیار در قالب دو عدد خشت خارجی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ خوشخو با بیان این که کارشناسان ارزش طلاهای مکشوفه را 280 میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه با تاکید بر عزم پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

