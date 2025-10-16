به گزارش ایلنا، کامران فرمان‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: «در راستای تحقق حقوق عامه، کنترل و کاهش آلودگی هوا بر اساس ماده (۲) قانون هوای پاک، و همچنین اجرای توافق میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت بر اجرای طرح کهاب در جایگاه‌های بنزین استان به‌صورت مستمر در حال انجام است.»

وی افزود: «خوشبختانه استان لرستان تاکنون به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح کهاب، بخش قابل توجهی از جایگاه‌های سوخت در محدوده شهری را به تجهیزات این طرح مجهز کرده است.»

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمان‌پور تصریح کرد: «طرح کهاب که مخفف کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است، با هدف جلوگیری از هدررفت بخارات بنزین در مراحل مختلف سوخت‌گیری و کاهش آلاینده‌های هوا اجرا می‌شود. این طرح علاوه بر آثار زیست‌محیطی مثبت، موجب صرفه‌جویی اقتصادی در مصرف سوخت نیز خواهد شد.»

انتهای پیام/