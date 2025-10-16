شهادت یکی از کارکنان پلیس راهور حین ماموریت

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در تاریخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۴ یکی از کارکنان پلیس راهور زاهدان حین اعزام به ماموریت در مسیر کورین به دلیل وقوع سانحه رانندگی به فیض شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری پلیس، بر همین اساس گروهبان یکم شهید «امیر حسین شیخی دلفان» اهل کرمانشاه و از کارکنان پلیس راهور استان بوده که در راه خدمت به مردم به فیض شهادت نائل آمده و پیکر پاکش جهت تشییع و خاکسپاری به زادگاهش انتقال یافت.

