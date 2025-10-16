خبرگزاری کار ایران
اورژانس تهران اعلام کرد:

مسمومیت استنشاقی ۱۰ نفر در شهر ری

بر اثر مسمومیت استنشاقی در شهر ری ۱۰ نفر مسموم شدند.

به گزارش ایلنا، صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، در ساعت ۰۸:۰۲ دقیقه، گزارشی مبنی بر مسمومیت استنشاقی در شهر ری – میدان غنی‌آباد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. 

بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس، ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند. کارشناسان اورژانس استان تهران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای ۱۰ نفر از مسمومان انجام دادند. 

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان تهران، جزئیات بیشتر درباره تعداد دقیق مسمومین و وضعیت آن‌ها در حال بررسی است.

