خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توقیف محموله ۸۲ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان

توقیف محموله ۸۲ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان
کد خبر : 1700794
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو نیسان و کشف انواع کالاهای قاچاق به ارزش ۸۲ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با کالای قاچاق، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محور بندرعباس به یکدستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند. 

وی افزود: مأموران این یگان خودرو مذکور را متوقف و در بازرسی از آن یک عدد دکل لیفراک، یک عدد شاخک لیفتراک، چهار حلقه لاستیک لیفتراک قاچاق کشف کردند. 

به گزارش سایت پلیس، فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی محموله‌های کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸۲ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ