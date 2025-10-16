توقیف محموله ۸۲ میلیاردی کالای قاچاق در هرمزگان

به گزارش ایلنا، علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با کالای قاچاق، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محور بندرعباس به یکدستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران این یگان خودرو مذکور را متوقف و در بازرسی از آن یک عدد دکل لیفراک، یک عدد شاخک لیفتراک، چهار حلقه لاستیک لیفتراک قاچاق کشف کردند.

به گزارش سایت پلیس، فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی محموله‌های کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸۲ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/