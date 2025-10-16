خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​مصرف نوشیدنی‌های گازدار برای هضم بهتر غذا خوب است؟

​مصرف نوشیدنی‌های گازدار برای هضم بهتر غذا خوب است؟
کد خبر : 1700787
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باور عمومی مبنی بر مفید بودن نوشابه برای کاهش ریفلاکس معده را نادرست دانست.

به گزارش ایلنا، نوشابه‌های گازدار، به‌ویژه انواع حاوی کافئین مانند نوشابه‌های کولا، می‌توانند به دلیل داشتن گاز، قند و کافئین باعث افزایش ترشح اسید معده، نفخ و در نهایت تشدید علائم ریفلاکس شوند. مصرف نوشیدنی‌های گازدار نه‌تنها کمکی به هضم غذا نمی‌کند، بلکه با ایجاد احساس کاذب بهبود در لحظات ابتدایی، موجب بدتر شدن عملکرد گوارش در ادامه می‌شود. 

بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گاز کربنیک موجود در این نوشیدنی‌ها ممکن است به‌طور موقت احساس سبکی ایجاد کند، اما در واقع با افزایش نفخ، می‌تواند موجب فشار بیشتر بر معده و بازگشت محتویات آن به مری شود. 

این دفتر همچنین توصیه می‌کند در صورت بروز مکرر علائم گوارشی مانند ریفلاکس، باد شکم، یا نفخ، افراد از خوددرمانی پرهیز کرده و برای بررسی و درمان دقیق به متخصص گوارش مراجعه کنند. چراکه اختلالات گوارشی می‌توانند ناشی از مشکلات عملکردی یا عفونت‌های ویروسی و باکتریایی باشند و نیاز به درمان مناسب دارویی دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ