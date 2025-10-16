مصرف نوشیدنیهای گازدار برای هضم بهتر غذا خوب است؟
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باور عمومی مبنی بر مفید بودن نوشابه برای کاهش ریفلاکس معده را نادرست دانست.
به گزارش ایلنا، نوشابههای گازدار، بهویژه انواع حاوی کافئین مانند نوشابههای کولا، میتوانند به دلیل داشتن گاز، قند و کافئین باعث افزایش ترشح اسید معده، نفخ و در نهایت تشدید علائم ریفلاکس شوند. مصرف نوشیدنیهای گازدار نهتنها کمکی به هضم غذا نمیکند، بلکه با ایجاد احساس کاذب بهبود در لحظات ابتدایی، موجب بدتر شدن عملکرد گوارش در ادامه میشود.
بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گاز کربنیک موجود در این نوشیدنیها ممکن است بهطور موقت احساس سبکی ایجاد کند، اما در واقع با افزایش نفخ، میتواند موجب فشار بیشتر بر معده و بازگشت محتویات آن به مری شود.
این دفتر همچنین توصیه میکند در صورت بروز مکرر علائم گوارشی مانند ریفلاکس، باد شکم، یا نفخ، افراد از خوددرمانی پرهیز کرده و برای بررسی و درمان دقیق به متخصص گوارش مراجعه کنند. چراکه اختلالات گوارشی میتوانند ناشی از مشکلات عملکردی یا عفونتهای ویروسی و باکتریایی باشند و نیاز به درمان مناسب دارویی دارند.