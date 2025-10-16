به گزارش ایلنا، محمد رضا ظفرقندی در ملاقات با همتای سعودی بر نهایی‌سازی تفاهم نامه همکارهای بهداشتی و تقویت همکاری‌های علمی، آموزشی، درمانی دو کشور تاکید کرد و افزود: همکاریهای دو کشور موجب هم افزایی برای ارتقای حوزه سلامت نه تنها برای دو کشور بلکه منطقه خواهد شد.

وزیر بهداشت عربستان سعودی هم در این ملاقات به صورت ویژه از ایران و بخش خصوصی حوزه دارو جهت شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت که قرار است در ماه اکتبر جاری در سعودی برگزار شود دعوت کرد.

به گزارش وبدا، نمایشگاه جهانی سلامت، بزرگترین پلتفرم عربستان سعودی برای تجارت و نوآوری در حوزه مراقبت‌های بهداشتی است، که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ تا ۸ آبان) در ریاض پایتخت این کشور برگزار می‌شود.

