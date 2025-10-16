شهادت یک مرزبان در پی برخورد با خودروی شوتی

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: استوار دوم «سجاد صیامی» از مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی نگور، در تاریخ دوازدهم مهرماه سال جاری حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز، بر اثر برخورد با خودروی شوتی مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: پس از انتقال وی به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده، پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار شجاعی شهادت این مرزبان غیور را به خانواده و همرزمان وی تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش پلیس، شهید مدافع امنیت استواردوم «سجاد صیامی» اهل و ساکن استان خراسان رضوی شهرستان «مشهد» متاهل و دارای یک فرزند پسر می‌باشد.

