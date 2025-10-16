خبرگزاری کار ایران
شهادت یک مرزبان در پی برخورد با خودروی شوتی

شهادت یک مرزبان در پی برخورد با خودروی شوتی
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق و در اثر برخورد عمدی خودروی شوتی، استواردوم «سجاد صیامی» از مرزبانان غیور هنگ مرزی نگور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا، سردار «رضا شجاعی» در تشریح این خبر، گفت: استوار دوم «سجاد صیامی» از مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی نگور، در تاریخ دوازدهم مهرماه سال جاری حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز، بر اثر برخورد با خودروی شوتی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 

وی افزود: پس از انتقال وی به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده، پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

سردار شجاعی شهادت این مرزبان غیور را به خانواده و همرزمان وی تبریک و تسلیت گفت. 

به گزارش پلیس، شهید مدافع امنیت استواردوم «سجاد صیامی» اهل و ساکن استان خراسان رضوی شهرستان «مشهد» متاهل و دارای یک فرزند پسر می‌باشد.

 

