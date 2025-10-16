در پیام رئیس سازمان غذا و دارو به مناسبت روز جهانی غذا تأکید شد:
نقش فناوری و آگاهی در آینده تغذیه کشور
همزمان با ۲۴ مهر، روز جهانی غذا، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو با تبریک این روز به تمام فعالان حوزه غذا بر ارتقای ایمنی و سلامت غذایی کشور، استفاده از فناوریهای نوین و دادهمحوری در پایش فرآوردهها و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان غذا و دارو در این پیام با اشاره به اهمیت روز جهانی غذا گفت: ایمنی و سلامت غذایی از ارکان توسعه پایدار است و ارتقای کیفیت فرآوردههای غذایی، نیازمند همکاری تمامی بخشهای دولتی و خصوصی است.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو متولی اصلی در نظارت بر سلامت مواد غذایی محسوب میشود، افزود: این سازمان با اجرای طرحهای پایش و کنترل کیفی، تلاش دارد زنجیره تأمین غذا در همه مراحل تولید، توزیع و عرضه فرآوردههای غذایی را ایمنتر کند.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به نقش فناوریهای نوین در ارتقای نظام نظارت اشاره کرد و گفت: توسعه سامانههای هوشمند، شفافیت و سرعت تصمیمگیری در حوزه غذا را افزایش داده است.
به گزارش ایفدانا، در پایان این پیام، رئیس سازمان غذا و دارو با تبریک روز جهانی غذا به تمامی تولیدکنندگان، کارشناسان، پژوهشگران و ناظران حوزه غذا، از تلاشهای آنان در جهت تأمین ایمنی غذایی کشور قدردانی کرد.