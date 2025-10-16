معاون سازمان محیط زیست اعلام کرد:
ارتقای سطح منطقه پشتوانه ارفعکوه به منطقه حفاظتشده در دستور کار
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: پیگیری ارتقای سطح منطقه پشتوانه ارفعکوه به منطقه حفاظتشده بهصورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و این فرآیند با همکاری مراکز علمی، کارشناسان محیط زیست و جوامع محلی دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حمید ظهرابی، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست به همراه وحید خیرآبادی سرپرست دفتر زیستگاهها و امور مناطق این سازمان، در بدو ورود به استان مازندران، از پاسگاه محیطبانی لفور شهرستان سوادکوه بازدید و با محیطبانان و تعدادی از فعالین محیط زیست به صورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد.
در این بازدید که با همراهی محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران انجام شد، وضعیت حفاظت و مدیریت مناطق تخت مدیریت شهرستان سوادکوه و روند پایش و صیانت از ذخایر طبیعی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست، ظهرابی در جریان دیدار با محیطبانان گفت: حضور فعال و مستمر محیطبانان در پایش و حفاظت از ذخایر جنگلی و گونههای حیاتوحش این منطقه، ستون اصلی موفقیت در مدیریت مناطق حفاظتشده است. تقویت زیرساختها و تجهیزات حفاظتی، همراه با آموزش و حمایت از نیروهای یگان حفاظت، لازمه صیانت مؤثر از جنگلهای هیرکانی و حفظ تعادل اکوسیستم است.
وی همچنین در دیدار با تعدادی از فعالین محیطزیست ضمن تقدیر از مشارکت در حفاظت از گونه گوزن قرمز (مرال) افزود: همکاری فعالین محیط زیست و مشارکت داوطلبانه آنها در فصل گاوبانگی، نمونهای برجسته از مدیریت مشارکتی و همزیستی انسان با طبیعت است. تقدیر از این زحمات، نه تنها انگیزه نیروهای حفاظتی را افزایش میدهد، بلکه الگویی از مسئولیتپذیری اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی ایجاد میکند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری ارتقای سطح منطقه پشتوانه ارفعکوه به منطقه حفاظتشده بهصورت جدی در دستور کار قرار خواهد کرفت و این فرآیند با همکاری مراکز علمی، کارشناسان محیط زیست و جوامع محلی دنبال خواهد شد. توسعه پایدار و حفاظت مشارکتی، کلید موفقیت مدیریت مناطق چهارگانه استان مازندران است.