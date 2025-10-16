کشف ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی بوشهر

به گزارش ایلنا، سردار «عبدالله خسروی» فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید، اظهار داشت: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشراف اطلاعاتی، سه فروند شناور تجاری حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازدید مرزبانان از شناورهای توقیفی، ۱۵۰۰ عدد لب‌تاپ و لوازم جانبی رایانه، ۱۳۸۰ عدد تجهیزات پزشکی، بیش از ۳۱ هزار عدد فرز الماس و صدها قلم کالای قاچاق ممنوعه کشف شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

وی در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.

