کشف ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی بوشهر
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف سه فروند شناور باری و کشف بیش از ۹۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی شهرستان بوشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «عبدالله خسروی» فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایهگذاری در تولید، اظهار داشت: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشراف اطلاعاتی، سه فروند شناور تجاری حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.
وی افزود: در بازدید مرزبانان از شناورهای توقیفی، ۱۵۰۰ عدد لبتاپ و لوازم جانبی رایانه، ۱۳۸۰ عدد تجهیزات پزشکی، بیش از ۳۱ هزار عدد فرز الماس و صدها قلم کالای قاچاق ممنوعه کشف شد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار خسروی ضمن اشاره به دستگیری ۳ متهم در این رابطه افزود: کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
وی در پایان تأکید کرد: قاچاق کالا پدیدهای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید میکند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله میکنند.