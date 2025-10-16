بارشهای پراکنده در شمال غرب کشور
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق در شمال غرب کشور بارشهای پراکنده پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا، امروز در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و گاهی بارش باران پیش بینی میشود، در سایر مناطق کشور هم آسمان آرام و جوی پایدار حاکم خواهد بود.
فردا علاوه بر اینکه میزان بارندگی در غرب گیلان و شرق اردبیل افزایش مییابد در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ میدهد.
نا بر اعلام سازمان هواشناسی، شنبه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش خفیف انتظار میرود و در دامنههای زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، دامنههای جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز افزایش ابر و وزش باد و خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.