خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش‌های پراکنده در شمال غرب کشور

بارش‌های پراکنده در شمال غرب کشور
کد خبر : 1700734
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی برای برخی مناطق در شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، امروز در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران افزایش ابر و گاهی بارش باران پیش بینی می‌شود، در سایر مناطق کشور هم آسمان آرام و جوی پایدار حاکم خواهد بود. 

فردا علاوه بر اینکه میزان بارندگی در غرب گیلان و شرق اردبیل افزایش می‌یابد در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل نیز رگبار پراکنده رخ می‌دهد. 

نا بر اعلام سازمان هواشناسی، شنبه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران ابرناکی و بارش خفیف انتظار می‌رود و در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، کردستان، همدان و مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین و البرز افزایش ابر و وزش باد و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ