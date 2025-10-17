خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌و‌گو با ایلنا عنوان شد؛

۵۶ ساختمان بسیار پرخطر هنوز در تهران باقی مانده‌اند/رفع خطر کامل تهران ۱۰ سال زمان می‌برد

۵۶ ساختمان بسیار پرخطر هنوز در تهران باقی مانده‌اند/رفع خطر کامل تهران ۱۰ سال زمان می‌برد
کد خبر : 1700703
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: طی دو سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ هزار مکان را بازدید و در چهار رده مختلف دسته‌بندی کرده‌ایم. به مالکان این اماکن نیز ابلاغیه ارسال شده و در حال پیگیری هستیم تا موارد رفع خطر انجام شود. البته این فرایند برای کل شهر تهران یک پروسه حدوداً ده‌ساله خواهد بود.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت شناسایی ساختمان‌های ناایمن در پایتخت گفت: ما یک گروه از ساختمان‌های بسیار پرخطر داشتیم که در ابتدا چیزی حدود ۱۲۹ ساختمان بودند. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شده، این عدد اکنون تقریباً به ۵۶ ساختمان رسیده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا این عدد به صفر برسد. 

وی افزود: دسته بعدی ساختمان‌ها، آن‌هایی هستند که ضوابط آتش‌نشانی و تأییدیه رسمی را ندارند. ممکن است اصول ایمنی را رعایت کرده باشند، اما هنوز برای دریافت تأییدیه به ما مراجعه نکرده‌اند و تأییدیه مکتوب ندارند. از دید ما، تمامی ساختمان‌هایی که هنوز به آتش‌نشانی مراجعه نکرده‌اند و تأییدیه رسمی ندارند، در زمره ساختمان‌های ناایمن محسوب می‌شوند؛ تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. 

محمدی ادامه داد: ما در حال حاضر شروع کرده‌ایم و طی دو سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ هزار مکان را بازدید و در چهار رده مختلف دسته‌بندی کرده‌ایم. به مالکان این اماکن نیز ابلاغیه ارسال شده و در حال پیگیری هستیم تا موارد رفع خطر انجام شود. البته این فرایند برای کل شهر تهران یک پروسه حدوداً ده‌ساله خواهد بود. 

او تأکید کرد: با این حال، از مالکان درخواست کرده‌ایم که برای بررسی و تعیین تکلیف زودتر مراجعه کنند و ما هم کمک می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وضعیت ایمنی ساختمان‌ها مشخص شود. تأکید ما صرفاً بر ایمنی حریق و رعایت الزامات تخصصی آتش‌نشانی است. 

او در پاسخ به پرسشی درباره پایش ایمنی مدارس هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: ما تمامی مدارس را بازدید کرده‌ایم و برای آن‌ها دستورالعمل ایمنی صادر کرده‌ایم. در مجموع، چیزی حدود ۲۸۰۰ مرکز آموزشی شامل مدارس دولتی، غیردولتی و مهدکودک‌ها مورد بازدید قرار گرفته‌اند و دستورالعمل‌های لازم به آن‌ها ابلاغ شده است. 

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران خاطر نشان کرد: البته با توجه به اینکه بیشتر این مدارس در بافت فرسوده است، اجرای کامل اصلاحات زمان‌بر خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ