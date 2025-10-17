در گفتوگو با ایلنا عنوان شد؛
۵۶ ساختمان بسیار پرخطر هنوز در تهران باقی ماندهاند/رفع خطر کامل تهران ۱۰ سال زمان میبرد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: طی دو سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ هزار مکان را بازدید و در چهار رده مختلف دستهبندی کردهایم. به مالکان این اماکن نیز ابلاغیه ارسال شده و در حال پیگیری هستیم تا موارد رفع خطر انجام شود. البته این فرایند برای کل شهر تهران یک پروسه حدوداً دهساله خواهد بود.
قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت شناسایی ساختمانهای ناایمن در پایتخت گفت: ما یک گروه از ساختمانهای بسیار پرخطر داشتیم که در ابتدا چیزی حدود ۱۲۹ ساختمان بودند. خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شده، این عدد اکنون تقریباً به ۵۶ ساختمان رسیده است و همچنان در حال پیگیری هستیم تا این عدد به صفر برسد.
وی افزود: دسته بعدی ساختمانها، آنهایی هستند که ضوابط آتشنشانی و تأییدیه رسمی را ندارند. ممکن است اصول ایمنی را رعایت کرده باشند، اما هنوز برای دریافت تأییدیه به ما مراجعه نکردهاند و تأییدیه مکتوب ندارند. از دید ما، تمامی ساختمانهایی که هنوز به آتشنشانی مراجعه نکردهاند و تأییدیه رسمی ندارند، در زمره ساختمانهای ناایمن محسوب میشوند؛ تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.
محمدی ادامه داد: ما در حال حاضر شروع کردهایم و طی دو سال گذشته تاکنون حدود ۸۰ هزار مکان را بازدید و در چهار رده مختلف دستهبندی کردهایم. به مالکان این اماکن نیز ابلاغیه ارسال شده و در حال پیگیری هستیم تا موارد رفع خطر انجام شود. البته این فرایند برای کل شهر تهران یک پروسه حدوداً دهساله خواهد بود.
او تأکید کرد: با این حال، از مالکان درخواست کردهایم که برای بررسی و تعیین تکلیف زودتر مراجعه کنند و ما هم کمک میکنیم تا در کوتاهترین زمان ممکن، وضعیت ایمنی ساختمانها مشخص شود. تأکید ما صرفاً بر ایمنی حریق و رعایت الزامات تخصصی آتشنشانی است.
او در پاسخ به پرسشی درباره پایش ایمنی مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: ما تمامی مدارس را بازدید کردهایم و برای آنها دستورالعمل ایمنی صادر کردهایم. در مجموع، چیزی حدود ۲۸۰۰ مرکز آموزشی شامل مدارس دولتی، غیردولتی و مهدکودکها مورد بازدید قرار گرفتهاند و دستورالعملهای لازم به آنها ابلاغ شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران خاطر نشان کرد: البته با توجه به اینکه بیشتر این مدارس در بافت فرسوده است، اجرای کامل اصلاحات زمانبر خواهد بود.