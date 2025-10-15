خبرگزاری کار ایران
معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش:

تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۳ تا پایان سال

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی فرهادی، در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، گزارشی جامع از عملکرد و وضعیت مالی، استخدامی و برنامه‌ای وزارتخانه ارائه کرد و با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: از حمایت ویژه دولت چهاردهم، رئیس جمهور و مقام عالی وزارت از نظم مالی و نظام برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش تشکر می‌کنم.

وی افزود: آغاز آرام، منظم و با شکوه سال تحصیلی جاری، حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده مدیران و فرهنگیان سراسر کشور است و این موفقیت ملی که نتیجه کار تیمی و مدیریت هماهنگ در سطح وزارتخانه و استان‌هاست جای قدردانی دارد.

فرهادی با اشاره به وضعیت پرداخت‌های وزارت آموزش و پرورش افزود: برای دومین سال پیاپی، پرداخت حق‌التدریس معلمان شاغل در مهرماه انجام شده است و این موضوع، که پیش از این سابقه نداشته، نشان دهندۀ انضباط مالی و اهتمام جدی وزارتخانه به معیشت فرهنگیان است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر و همکاری سازمان برنامه و بودجه، تخصیص اعتبارات حوزه‌های آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته همراه بوده و اعتبارات کیفیت‌بخشی نیز به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: اعتبارات لازم، قراردادها و شیوه‌نامه‌های اجرایی توزیع شیر در مدارس آماده است و به محض تصمیم نهایی دولت، توزیع شیر مدارس آغاز خواهد شد.

فرهادی با اشاره به رشد ۱۲۴ درصدی سرانۀ مدارس نسبت به سال گذشته افزود: بخش قابل توجهی از پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و باقی‌مانده آن نیز تا پایان سال تسویه خواهد شد، همچنین درآمدهای اختصاصی وزارتخانه نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۶ درصد افزایش یافته و سهم بودجۀ کیفیت‌بخشی نیز ۶ درصد رشد داشته است که نشان از بهبود ساختار مالی دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعۀ منابع وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: مطالبات سنواتی، بدهی‌های تأمین اجتماعی و پرونده‌های قضایی عمدتاً تسویه شده‌اند و برای نخستین‌بار پیش از آغاز سال تحصیلی، سنوات ارفاقی ایثارگران استثنایی پرداخت شد تا از ایجاد بدهی‌های انباشته جلوگیری شود.

به گزارش ادارۀ اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران استانی اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش در مسیر ثبات مالی و مدیریتی قرار گرفته است و نظم در پرداخت‌ها، ارتقای شاخص‌های کیفیت‌بخشی و آغاز آرام سال تحصیلی، ثمره برنامه‌ریزی جمعی و کار جهادی همکاران فرهنگی است.

