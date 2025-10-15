قدردانی وزیر علوم از اقدام انساندوستانه مولوی خالقی
در پی تصمیم بزرگوارانه مولوی خالقی پدر بزرگوار زندهیاد امیرمحمد خالقی، در تعلیق اجرای قصاص، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال پیامی به ایشان، این اقدام را جلوهای درخشان از ایمان، باور به انسان و والایی روح ایرانی و اسلام رحمانی دانسته و آن را الگویی برای جامعه معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت علوم متن پیام حسین سیمایی به این شرح است؛
جناب مولوی خالقی، پدر بزرگوار زندهیاد امیرمحمد خالقی عزیز
با سلام و احترام
اقدام کریمانه حضرتعالی در تعلیق اجرای قصاص، جلوهای درخشان از ایمان، باور به انسان و والایی روح ایرانی و اسلام رحمانی است؛ تصمیمی که نهتنها زخمی کهنه را مرهم نهاد بلکه الگویی از اخلاق محمدی (صلوات الله علیه) و بینشِ انسانی را در جامعه توسعه خواهد داد؛ چنانچه حضرت حق در توصیف رسول خود فرمود: «انک لعلی خلقٍ عظیم»
داغ از دست دادن فرزند، زخمی است التیامناپذیر و ماندگار که هیچ واژهای توان تسلای آن را ندارد؛ بیتردید، حقوق و احساسات اولیایدم در چنین مصیبتِ جانکاهی، امری محترم و طبیعی است، اما در این میان تصمیم بزرگوارانه و کریمانه حضرتعالی در تعلیقِ اجرای قصاص، تصویری درخشان از ایثار، حلم و تعالیِ ایمان و تجلی کریمه: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» را در برابر دیدگان جامعه ترسیم کرد.
در روزگاری که خشم و انتقام آسانتر از صبر و بخشش به کار میآید، ایستادن شما بر بلندای گذشت، درسی بزرگ به جامعه ما و نشانگر سیمایِ اخلاقی اسلام است.
اینجانب به سهم خود، این رفتار والای انسانی را نشانهای از بلوغ اجتماعی و فرهنگی میداند و آن را در مسیر گسترش آموزش انسانمدار، گفتوگوی اجتماعی و صلح مدنی ارج مینهد. امید که این فرصت دو ماهه همیشگی شود و بیتردید نام شما در حافظۀ جمعی ملت ایران به عنوان پدری بردبار و معلمی فداکار و انساندوست ماندگار خواهد بود.
در خاتمه، بار دیگر تسلیت و تأسف عمیق خود را از فقدان ناباورانه فرزند دلبندمان، امیرمحمد عزیز خدمت جنابعالی، همسر مکرمه و دیگر داغداران به عرض میرسانم.
با تقدیم تجلیل و احترام
حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری