به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام وزارت علوم متن پیام حسین سیمایی به این شرح است؛

جناب مولوی خالقی، پدر بزرگوار زنده‌یاد امیرمحمد خالقی عزیز

با سلام و احترام

اقدام کریمانه حضرتعالی در تعلیق اجرای قصاص، جلوه‌ای درخشان از ایمان، باور به انسان و والایی روح ایرانی و اسلام رحمانی است؛ تصمیمی که نه‌تنها زخمی کهنه را مرهم نهاد بلکه الگویی از اخلاق محمدی (صلوات الله علیه) و بینشِ انسانی را در جامعه توسعه خواهد داد؛ چنانچه حضرت حق در توصیف رسول خود فرمود: «انک لعلی خلقٍ عظیم»

داغ از دست دادن فرزند، زخمی است التیام‌ناپذیر و ماندگار که هیچ واژه‌ای توان تسلای آن را ندارد؛ بی‌تردید، حقوق و احساسات اولیای‌دم در چنین مصیبتِ جانکاهی، امری محترم و طبیعی است، اما در این میان تصمیم بزرگوارانه و کریمانه حضرتعالی در تعلیقِ اجرای قصاص، تصویری درخشان از ایثار، حلم و تعالیِ ایمان و تجلی کریمه: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» را در برابر دیدگان جامعه ترسیم کرد.

در روزگاری که خشم و انتقام آسان‌تر از صبر و بخشش به کار می‌آید، ایستادن شما بر بلندای گذشت، درسی بزرگ به جامعه ما و نشانگر سیمایِ اخلاقی اسلام است.

اینجانب به سهم خود، این رفتار والای انسانی را نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی و فرهنگی می‌داند و آن را در مسیر گسترش آموزش انسان‌مدار، گفت‌وگوی اجتماعی و صلح مدنی ارج می‌نهد. امید که این فرصت دو ماهه همیشگی شود و بی‌تردید نام شما در حافظۀ جمعی ملت ایران به عنوان پدری بردبار و معلمی فداکار و انسان‌دوست ماندگار خواهد بود.

در خاتمه، بار دیگر تسلیت و تأسف عمیق خود را از فقدان ناباورانه فرزند دلبندمان، امیرمحمد عزیز خدمت جنابعالی، همسر مکرمه و دیگر داغداران به عرض می‌رسانم.

با تقدیم تجلیل و احترام

حسین سیمایی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

