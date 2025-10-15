به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در هفدمین نشست فصلی مجمع خیرین کشور در مشهد گفت: به جای اینکه به دنبال آزادی زندانی باشیم که آن هم کار خوبی است باید تلاش کنیم که کسی وارد زندان نشود، به عبارتی پیشگیری از درمان بهتر است.

وی اظهار کرد: پیشگیری از جرایم مهم است تا سرمایه‌هایی که نسل آینده ساز کشور هستند به درستی ساخته و تربیت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بخشی از رشد و گسترش جرایم محصول دنیای امروزی است هر چند پیشرفت تکنولوژی و فناوری کمک می‌کند انسان در سایه رفاه باشد اما همین پیشرفت‌های تکنولوژی تهدیداتی نیز همراه دارد.

جهانگیر ادامه داد: فضای مجازی نوعی تیغ دو لبه برای کودکان است و آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد لذا چنانچه غفلت کنیم سرمایه‌ها و نسل آینده ساز را از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمک به دیگران حرکت در مسیر پیامبر الهی است هر میزان کار خوب و بد ما اثرگذار است، نیکوکاری و توجه به کار خیر در همه ادیان مورد توجه است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همه دنیا اثبات شده که دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند امور جاری جامعه را بسازند و آنچه موثر است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، نیکوکاران و خیران است.

جهانگیر اضافه کرد: هم افزایی بین خیران و موسسات خیریه محدود است، بانک اطلاعاتی از خیران و ظرفیت‌ها آن‌ها برای ساخت کشور و حکمرانی دقیق و صحیح وجود ندارد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه های تخصصی گفت: لازم است با اصلاح قوانین و مقررات و سیستم دیوان‌سالاری به سمت و سویی برویم که دست خیرین و موسسات خیریه باز شود و بتوانند در کمال استقلال به وظایف و امور خیریه خود بپردازند.

این مقام قضایی در پایان بیان کرد: در سایر کشورها نهادهای دولتی کمتر اجازه ورود به کار خیر دارند، در غیر اینصورت به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کنند و برای از میدان به در کردن بخش خصوصی با وضع قوانین زائد، آنها را ناکارآمد جلوه دهند.

