به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت سه هفته از شروع سال تحصیلی جدید، تعدادی از دانشجویان دانشکده ملی مهارت دختران دکتر شریعتی تهران، هنوز موفق به دریافت خوابگاه نشده‌اند. آن‌ها می‌گویند به دلیل پایان یافتن مدت‌زمان سنوات مجاز، در حالی که هنوز تحصیل‌شان به پایان نرسیده، دانشگاه از اسکان آن‌ها در خوابگاه خودداری کرده است. بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم، دانشجویانی که از سقف سنوات مجاز تحصیل عبور کرده‌اند، مشمول دریافت خوابگاه دولتی نمی‌شوند.

اما به گفته این دانشجویان، در حالی‌که برای ادامه تحصیل و شرکت در کلاس‌ها مجبور به حضور در دانشگاه شده‌اند، هیچ‌گونه تمهید موقتی برای اسکانشان در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «وقتی برای گرفتن اتاق مراجعه کردیم، گفتند طبق قانون شامل خوابگاه نمی‌شوید. درخواست کردیم حداقل به‌طور موقت در اتاق مهمان یا هر فضای خالی دیگری اسکانمان دهند، اما حتی این پیشنهاد هم پذیرفته نشد. در نهایت، با چمدان‌هایمان جلوی در خوابگاه ماندیم و گفتند بروید دنبال جا.»

بر اساس گفته‌های دانشجویان، تعدادی از آن‌ها ناچار شده‌اند برای گذراندن شب‌ها به خانه اقوام و آشنایان در تهران بروند، برخی دیگر که هیچ آشنایی در این شهر نداشتند به فکر ماندن در مسافرخانه‌ها افتادند و عده‌ای دیگر به دنبال خوابگاه‌های خودگردان هستند. با این حال، آن‌ها می‌گویند از عهده پرداخت هزینه‌های سنگین این اقامتگاه‌ها برنمی‌آیند.

یکی دیگر از این دانشجویان می‌گوید: «وقتی دانشگاه حتی با یک شب اسکان موقت من هم موافقت نکرد، مجبور شدم به دنبال مسافرخانه‌ای در همان جنوب شهر باشم که پرداخت هزینه‌ی آن در توانم باشد. پس از جستجو طولانی میان چند مسافرخانه، نوع برخورد از سمت پرسنل پذیرش مسافرخانه با دانشجوی دختر را چندان امن احساس نکردم و از اسکان در مسافرخانه منصرف شدم.»

این دانشجو ادامه داد: «در نهایت یک خوابگاه خودگردان را پیدا کردم که تنها برای یک شب اقامت، هزینه ۵۰۰ هزار تومان را خواستار بود که به شدت هزینه بالایی برای من بود. اما با توجه به این که به ساعات پایانی آن روز نزدیک می‌شدم، مجبور به پرداخت این هزینه برای داشتن سر پناهی در آن شب شدم.»

این دانشجو با ناراحتی ادامه داد: «در همین لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنم نمی‌دانم از پس پرداخت یک شب دیگر هزینه اقامت‌های این چنینی بر می‌آیم یا نه!»

دانشجوی دیگری به خبرنگار ما گفت: «دانشگاه همیشه درباره‌ی تأخیر چند دقیقه‌ای در زمان بازگشت به خوابگاه، بحث مسئولیت در برابر امنیت ما را پیش می‌کشد و توبیخ‌مان می‌کند، اما حالا که ما را با وسایل‌مان به خیابان فرستاده‌اند، هیچ مسئولیتی در قبال امنیت‌مان ندارد؟»

این پرسش در شرایطی مطرح می‌شود که موقعیت جغرافیایی دانشگاه شریعتی در جنوب تهران، به گفته بسیاری از دانشجویان، چندان امن نیست. حالا، دخترانی که باید دغدغه‌ی درس و پروژه داشته باشند، با دغدغه‌ای سرپناه روبه‌رو هستند. آیا این دانشگاه واقعاً نمی‌توانست برای اسکان موقت این دانشجویان اقدامی کند تا آن‌ها با چمدان، راهی خیابان و هزاران خطر احتمالی نشوند؟

خبرنگار ایلنا این مسئله را از رئیس اداره امور دانشجویی دانشکده ملی مهارت دختران دکتر شریعتی تهران پیگیری کرد و این پاسخ را دریافت کرد: عدم بهره‌مندی دانشجویان سنواتی از خوابگاه بر اساس دستورالعمل وزارت علوم است.او توضیحات بیشتر در این زمینه را به انجام گفت‌وگویی حضوری موکول کرد.

