همکاری‌ ایران و اندونزی در حوزه مد اسلامی

به گزارش ایلنا، نشست وبیناری بررسی همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی ایران و اندونزی در حوزه مد اسلامی با حضور نمایندگان فرهنگی و اقتصادی دو کشور برگزار شد. در این نشست، بر تقویت تعاملات دو‌جانبه در حوزه طراحی، تولید و تبادل دانش مد اسلامی تأکید شد.

محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تأکید بر اهمیت «هدف‌گذاری و ساماندهی حوزه مد و لباس» گفت: «مد و لباس تنها یک عرصه فرهنگی نیست، بلکه بخشی اثرگذار از اقتصاد فرهنگی به شمار می‌رود و باید با نگاهی ترکیبی ـ فرهنگی و اقتصادی ـ مدیریت شود.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در این حوزه افزود: «حضور فعال طراحان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی از جمله هفته مد اسلامی جاکارتا می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های طراحان و تولیدکنندگان کشور فراهم کند.»

گرجی همچنین همکاری و شبکه‌سازی میان طراحان ایرانی و اندونزیایی را گامی مؤثر در تبادل دانش و خلاقیت و زمینه‌ساز مشارکت‌های پایدار در عرصه مد اسلامی دانست.

در ادامه، محمدرضا ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، با معرفی رویداد هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ اظهار کرد:«هدف اصلی این رویداد، ایجاد اکوسیستم ملی مد اسلامی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه پیوند با بازار جهانی و معرفی اندونزی به‌عنوان قطب جهانی مد اسلامی است.»

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی ایران و اندونزی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول در حوزه مد اسلامی تأکید کرد و افزود:«چند تفاهم‌نامه همکاری میان نهادهای مرتبط دو کشور در دست امضاست که می‌تواند چارچوب تعاملات را مستحکم‌تر کند.»

همچنین امین مفتاحی، دبیر جشنواره مدآفرین و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش‌های رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی، گفت: «تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های مد اسلامی میان ایران و اندونزی در حال شکل‌گیری است و ارتباطات میان طراحان و نهادهای فعال دو کشور می‌تواند مسیر توسعه همکاری‌های گسترده‌تر را هموار کند.»

در پایان این نشست، مقرر شد ارتباط مستقیم با دبیرخانه هفته مد اسلامی اندونزی از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا پیگیری شود.

بر اساس این گزارش، هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ (JMFW) از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴) با شعار «Essential Lab» در مرکز نمایشگاهی کارتیکا جاکارتا برگزار خواهد شد.

این رویداد با حضور بیش از ۱۰۰ طراح و ارائه بیش از ۱۰۰۰ مجموعه ویژند برگزار می شود.

