خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میدان صادقیه تهران برچیده می‌شود

میدان صادقیه تهران برچیده می‌شود
کد خبر : 1700350
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران گفت: مطالعات مربوط به غیرهمسطح‌سازی میدان صادقیه در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، درخصوص تازه‌ترین اقدامات انجام شده به منظور ساماندهی ترافیکی میدان صادقیه از تلاش برای طراحی یک مسیر زیرگذر شمالی- جنوبی در این میدان خبر داد و گفت: این مسیر زیرگذر ضمن اتصال غیرهمسطح بزرگراه جناح در جنوب میدان صادقیه و بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی در شمال میدان، مجموعه ترددهای شرقی- غربی در این محدوده پررفت و آمد را تسهیل خواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی ترافیکی میدان صادقیه تصریح کرد: حجم تردد در این میدان فراتر از یکصد هزار نفر در ساعت است که یکی از دلایلش ایستگاه متروی نزدیک این میدان است که با خط ۵ متروی تهران (مسیر ریلی تهران- کرج) نیز در ارتباط است. از دیگر عوامل فراوانی بالای سفرهای مقصدی و تداخل آن با سفرهای عبوری در این نقطه از غرب پایتخت؛ نزدیکی به میدان آزادی -به عنوان یکی از مهمترین گره‌های ترافیکی شهر تهران-، حجم بالای تردد در مسیرهای شمالی- جنوبی و نیز تداخل حرکتی عابران پیاده با وسایل نقلیه در تقاطع خیابان سازمان آب- بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی است که مجموع این موارد احداث زیرگذر در محل فعلی میدان صادقیه را ضروری ساخته است.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه ادامه مطالعات و طراحی‌ها در حوزه تکمیل تقاطعات غیرهمسطح، با یادآوری اینکه مطالعات و طراحی‌های مربوط به تکمیل و احداث تقاطعات ۹۸ گانه در اسفندماه سال گذشته به اتمام رسید، گفت: در همین راستا مطالعاتی جامع با هدف تکمیل دیگر تقاطع‌های غیرهمسطح در دستور کار قرار گرفته است.

خیرخواه در ادامه با بیان اینکه طی این مطالعات، امکان اجرای رمپ و لوپ‌های تکمیلی براساس شرایط موجود، معیارهای هندسی، وضعیت تملک اراضی، الزامات ترافیکی و ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: نتایج مطالعات فوق می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی و برنامه‌ریزی‌های کلان در تکمیل شبکه تبادلات ترافیکی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ