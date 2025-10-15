قتل برادر به علت اختلافات مالی و خانوادگی

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "کامیار چهری " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع یک مورد نزاع منجر به قتل در شهرستان کمیجان ، بلافاصله کارآگاهان آگاهی به محل اعزام و در بررسی‌های فنی و علمی مشخص شد مقتول مرد 63 ساله ای است که به دلیل مشکلات خانوداگی و تقسیم ارث توسط برادر خود به قتل رسیده است.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان با اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی دقیق موفق شدند ظرف کمتر از 24 ساعت قاتل را که به همراهی پسرانش اقدام به قتل نموده بود شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند. سرهنگ کارآگاه کامیار چهری با اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر انتظامی به بزه ارتکابی اعتراف کرد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل ومراتب با هماهنگی قضایی در حال رسیدگی است.

