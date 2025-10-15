خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد

تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد
کد خبر : 1700341
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده تحصیل دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مناطق ممنوعه امکان‌پذیر شد.

به گزارش  ایلنا از سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان اظهار داشت: بر اساس سازوکار و هماهنگی ایجاد شده بین دستگاه های مسئول، تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه های مناطق ممنوعه امکان پذیر شده است و از این پس «مدت اقامت» در کشور نیز به طول دوره تحصیل آنها اعطا خواهد شد.

وی افزود: هر دو مورد فوق بخشی از آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل مصوب ۱۴۰۳ هیات دولت است که با هماهنگی بین سازمان امور دانشجویان، وزارت کشور، واجا، فراجا و وزارت امور خارجه از هفته جاری اجرایی شده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: با توجه به اعطای اقامت به طول دوره تحصیل، محدودیت مربوط به «ورود و خروج از کشور» برای دانشجویان بین الملل نیز برداشته شده و دانشجویان بین الملل همچنین با دریافت مهر «خروج مکرر»، نیازی به درج مهر «خروج» از کشور برای هربار سفر به کشورشان نخواهد داشت.

قنبری باغستانی ضمن قدردانی از تعامل و همراهی خوب دستگاه های ذیربط در عملیاتی کردن این دو اقدام مهم و اثرگذار در جذب دانشجویان بین الملل افزود: تمامی هماهنگی ها، فراهم سازی زیرساخت و اقدامات لجستیک مربوط به اجرایی سازی این خدمات فراهم شده و از سوی نهادهای بالادستی به دستگاه های اجرایی ذیربط در سراسر کشور و استان های مختلف ابلاغ شده است.

وی همچنین از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که دارای مجوز جذب دانشجوی بین الملل هستند، خواست تا با هدف عملیاتی شدن این تسهیلات، همکاری نزدیک و مساعدی با دستگاه های اجرایی به ویژه در استان ها داشته باشند.

قنبری باغستانی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم افزایی و همگرایی خوبی بین تمامی دستگاه های دولتی و نظارتی برای جذب دانشجویان بین الملل وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که با همین رویکرد تعاملی و هم افزایی خوبی که بین دستگاه ها ایجاد شده، سایر مفاد آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل نیز اجرایی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ