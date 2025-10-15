خبرگزاری کار ایران
وزارت علوم با مشارکت وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌کند؛

اردوهای یک‌روزه آشنایی با شهر محل تحصیل برای دانشجویان نو‌ورود غیربومی

اردوهای یک‌روزه آشنایی با شهر محل تحصیل برای دانشجویان نو‌ورود غیربومی
در راستای ارتقای نشاط اجتماعی و تسهیل سازگاری فرهنگی دانشجویان جدیدالورود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، طرح ملی «تور گردشگری فرهنگی، طبیعی، صنعتی و علمی» را با هدف آشنایی دانشجویان نوورود غیربومی با محیط شهری، جاذبه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های اجتماعی شهر محل تحصیل اجرا می‌کند.

به گزارش ایلنا، نشست مجازی معاونت فرهنگی وزارت علوم و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با حضور معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها و معاونان جوانان استان‌ها برگزار شد. 

در این جلسه وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، گفت: این طرح شامل برگزاری اردوهای یک‌روزه برای آشنایی دانشجویان با شهر محل تحصیل، جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، مسیرهای حمل‌ونقل، مراکز خرید و هنجارهای اجتماعی هر منطقه است. 

وی همچنین هدف از این برنامه را ایجاد پیوند فرهنگی میان دانشجویان و فضای شهری جدید عنوان کرد. 

رحیمی، معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز این طرح را نخستین همکاری رسمی دو وزارتخانه در حوزه جوانان دانست و گفت: با اجرای این برنامه، ضمن آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرها، گام مهمی در مسیر امیدآفرینی و ایجاد نشاط در میان جوانان برداشته می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  در گام نخست، برای هر استان به‌طور میانگین ۴۵۰ دانشجو در این طرح حضور خواهند داشت و برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار حمایتی در نظر گرفته شده است.

