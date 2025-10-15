خبرگزاری کار ایران
در خرید بلیت مترو، کارت بانکی خود را به هیچ‌کس ندهید
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: مسافران مترو که قصد خرید بلیت دارند، در صورت بروز هرگونه مشکل در فرآیند خرید، باید صرفاً به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از سپردن کارت بانکی خود به سایر افراد خودداری نمایند.

به گزارش ایلنا، هادی زند با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر تعدادی از مسافران در ایستگاه خیام در خط یک متروی تهران اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بروز مشکل در استفاده از دستگاه‌های خودکار فروش بلیت و اعتماد به سایر مسافران برای انجام عملیات بانکی، کارت بانکی آنان جابه‌جا و مبالغی از حسابشان برداشت شده است، گفت: از مسافران درخواست می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در خرید بلیت یا استفاده از دستگاه‌های فروش، مستقیماً به کارکنان ایستگاه مراجعه کنند و از واگذاری کارت بانکی یا رمز خود به سایر افراد جداً خودداری کنند. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، وی با بیان اینکه هدف از بیان این خبر، آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری از تکرار موارد مشابه است، تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه همواره حفظ امنیت و آرامش مسافران را در اولویت قرار داده و با اطلاع‌رسانی به‌موقع، تلاش می‌کند از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند خدمات‌رسانی جلوگیری کند.

