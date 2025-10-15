اعلام جزییات خریدهای شهرداری تهران از بورس
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر گفت: ارزش مجموع خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا تاکنون، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب ۴۰۰ قرارداد بورسی است.
به گزارش ایلنا، حمید حامدیزاده، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر درباره خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا گفت: خرید مصالح مورد نیاز شهرداری تهران از بورس کالا برای نخستین بار، در دوره کنونی مدیریت شهری و از سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.
وی درباره جزییات مصالح خریداری شده از بورس کالا ادامه داد: تاکنون قیر، سیمان، میلگرد، ورق و ریل به منظور تأمین مصالح مورد نیاز پروژههای زیرساختی شهر از بورس کالا خریداری و تأمین شده است.
حامدیزاده در پاسخ به میزان خریدها از بورس کالا نیز گفت: تاکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار تن قیر به عنوان ماده اولیه تولید آسفالت خریداری شده که در تولید ۳ برابری آسفالت بر اساس گزارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری موثر بوده است.
وی افزود: همچنین ۱۷۰ هزار تن میلگرد و ۹۰ هزار تن سیمان برای بیش از ۱۰۰ پروژه شهری و ۲۷۲۰ تن ریل برای پروژههای مترو خریداری و تحویل شده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر گفت: ارزش مجموع خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب ۴۰۰ قرارداد بورسی بوده است. به طور متوسط، شهرداری تهران هر یک روز در میان، خرید از بورس کالا را انجام میدهد.
به گزارش شهر، حامدیزاده درباره مزایای خرید از بورس کالا به عنوان یکی از روشهای تأمین مصالح مورد نیاز شهرداری تهران گفت: افزایش شفافیت، کاهش ریسک معاملات، تسریع در فرآیند خرید، قیمتگذاری منصفانه و سرعت بالای تأمین و تحویل کالا از جمله مزایای خرید از بورس کالاست.