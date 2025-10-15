وزیر علوم خطاب به دانشجویان: هر جا هستید برای ایران بمانید
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین استقبال از ۱۲۰۰ دانشجوی ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف، خطاب به دانشجویان گفت: شما امروز به دانشگاه شریف رسیدهاید و انشاءالله با سربلندی فارغالتحصیل میشوید. اما این مسیر با هزینههای همین مردم شریف و صبور ممکن شده است؛ مردمی که در سختی روزگار میگذرانند تا آموزش در این کشور رایگان و در دسترس بماند. پس از شما میخواهم: هر کجا که هستید، برای ایران بمانید.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی روز سهشنبه در آیین استقبال از ۱۲۰۰ دانشجوی ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف با طرح این سوال که کارکرد دانشگاه چیست؟ اظهار داشت: نخستین و شاید مهمترین کارکرد دانشگاه، آموزش است. آموزش عالی در مقطع کارشناسی، پایه و اساس یادگیری است. ما در میان استادان متعهد دانشگاه خودمان دیدهایم که هرگز تدریس در مقطع کارشناسی را رها نمیکنند؛ حتی اگر در مقاطع بالاتر تدریس داشته باشند، باز میگویند: «من باید درس کارشناسیام را حفظ کنم.» از شما هم میخواهم بیشترین توجه را به این مقطع داشته باشید؛ جایی که بنیانهای اندیشه و مهارت شکل میگیرد.
وی افزود: دومین کارکرد دانشگاه تولید علم است؛ همان چیزی که امروز به آن پژوهش میگوییم. تا پیش از سال ۱۳۵۷، دانشگاههای ما عمدتاً آموزشی بودند. البته چهرههای برجسته علمی فراوانی داشتیم، اما مسئولیت اصلی دانشگاهها پژوهش نبود. بعد از انقلاب اسلامی، پژوهش به یکی از وظایف اصلی دانشگاه تبدیل شد؛ به همین دلیل است که از آن زمان تاکنون شاهد رونق مجلات علمی، مقالات پژوهشی، تألیفها، تحقیقات و ایجاد پژوهشکدهها بودهایم.
وزیر علوم گفت: سومین مسئولیت دانشگاه، فناوری است. در دهههای اخیر دانشگاهها علاوه بر آموزش و پژوهش، مأموریت پیدا کردهاند تا علم را به عمل تبدیل کنند؛ یعنی ایده را به محصول، و نظریه را به راهحل. شما دانشجویان باید بیاموزید که چگونه از دانش خود برای حل مسائل واقعی جامعه استفاده کنید چه در صنعت، چه در اجتماع، و چه در زندگی مردم.
دکتر سیمایی تاکید کرد: اما در کنار همه اینها، یک کارکرد دیگر وجود دارد که به نظرم از همه والاتر است؛ مسئولیت اجتماعی دانشگاه. بهترین استاد کسی است که علاوه بر تدریس و پژوهش، نقش اجتماعی هم داشته باشد؛ یعنی نسبت به وطن، مردم و سرنوشت کشور خود متعهد باشد. دانشگاه فقط محل یادگیری علم نیست، بلکه جایی است برای پرورش شخصیت، اخلاق و تعهد.
وی گفت: دانشگاه باید انسانهایی بسازد که نهفقط متخصص، بلکه فرهیخته و فرزانه باشند. اگر تنها به آموزش، پژوهش و فناوری اکتفا کنیم، متخصصهای خوبی خواهیم بود، اما انسانهای فرهیخته نخواهیم شد.
وی ادامه داد: فرهیخته، کسی است که علاوه بر مهارت حرفهای، به فرهنگ، اخلاق، تاریخ، سیاست و مهارتهای زندگی هم توجه دارد؛ کسی که دغدغه جامعهاش را دارد. ما به دنیا نیامدهایم که فقط مهندس مکانیک، برق یا کامپیوتر شویم و بعد برویم؛ آمدهایم تا انسان مؤثر و بامعنا باشیم.
دکتر سیمایی گفت: اگر میخواهیم کارکردهای دانشگاه را درست درک کنیم و انسان دانشگاهی کاملی باشیم، باید به یک نکته توجه کنیم آموزش، پژوهش و فناوری لازماند، اما کافی نیستند. برای اینکه شخصیت کاملتری بسازیم، باید به تاریخ و فرهنگ کشورمان بپردازیم، از سیاست سر دربیاوریم و مهارتهای زندگی را یاد بگیریم.
وی ادامه داد: مهارت گفتوگو، سواد روایت، سواد سلامت، سواد مالی و در کنار آنها اخلاق؛ همه اینها در کنار هم از ما «انسان» میسازد. بزرگان فرهنگ ایران، بسیاری از استادان برجسته همین دانشگاه شریف، بههمین معنا «شریف» بودهاند؛ چون چندبعدی و چندوجهی فکر میکردند و در زندگی و جامعه اثر میگذاشتند، حَلّال مسئله بودند، نه صرفاً متخصص، دانشگاه مسئولیت اجتماعی دارد، اما فراموش نکنیم که تکتک ما هم مسئولیم.
وی افزود: ما بدهکار این تاریخ، این فرهنگ و این مردم هستیم؛ رشد و موفقیت ما از برکت آنهاست و باید بازگردانده شود در قالب خدمت، علم و اخلاق.
و نکته آخر اینکه شما اکنون وارد زندگی اجتماعی متنوعی شدهاید؛ در دانشگاه، در کلاس، در خوابگاه، در ورزشگاه، در آزمایشگاه. با انسانهایی با سلیقهها، عقیدهها و زبانهای مختلف روبهرو هستید.
وی تاکید کرد: دانشجوی فرزانه کسی است که در این محیط بردباری خود را افزایش دهد، تحمل خود را بالا ببرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: بردباری و تحمل، راز سلامت زندگی دانشگاهی شماست. با همین صبر و بزرگواری است که دانشگاه نهفقط محل درس، بلکه مدرسه زندگی میشود.