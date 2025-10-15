خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت‌نام اولویت‌های جدید حج تمتع از امروز

ثبت‌نام اولویت‌های جدید حج تمتع از امروز
کد خبر : 1700254
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از امروز اولویت‌های جدید برای اعزام به حج ۱۴۰۵ می‌توانند وارد سامانه پنجره واحد سازمان حج وزیارت شوند و ثبت نام انجام دهند.

به گزارش ایلنا، سازمان حج و زیارت اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت نخست مرحله پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، بیش از ۷ هزار نفر از دارندگان فیش تا پایان شهریور ۱۳۸۶ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، از امروز ۲۳ مهرماه نام‌نویسی اولویت‌های جدید نیز آغاز شده و واجدان شرایط می‌توانند با ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به قطعی کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت تأکید کرده است متقاضیان لازم است اطلاعات شخصی و مشخصات ثبت‌نامی خود را در سامانه بررسی و در صورت نیاز ویرایش کنند تا مراحل نام‌نویسی به‌صورت کامل و دقیق انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ