در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
عضو شورای شهر خطاب به شهرداری: درآمد حاصل از تراکمفروشی «آلوده» است
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که تراکم فروشی از سوی شهرداری تهران موجب افزایش تراکم، ایجاد آلودگی هوا، ترافیک و در نهایت روبرو کردن شهر با مشکلات بیش از آنچه که هماکنون درگیر آن هستیم، میشود و در هر شرایطی قابل توجیه نیست.
«علی اصغر قائمی» عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری تهران مبنی بر اینکه مخالف فریز کردن تهران هستیم و اگر قرار باشد این رویکرد شهرداری با برچسب تراکم فروشی متهم شود، ابایی نداریم، گفت: سیاست شیوه اداره شهر در اختیار شورای شهر و شهرداری است، اعم از شخص شهردار و تیم مدیریتی و اجرایی ایشان که مجری سیاستهای کلان ملی و به تبع سیاستهایی هستند که در شورای شهر تصویب میشود.
وی افزود: چند صورت جلسه شورای شهر تهران را در خصوص تراکم فروشی داشتیم که در آنجا نامهای رسمی نوشته شده و اعضای شورا اعلام مخالفت کردند. سازمان بازرسی نیز نامهای صادر کرده و اعلام کرده است که این موضوع خلاف قانون است و بند به بند ایراد گرفته و دستور توقف آن را صادر کرده است. حال آقایان کمی کملطفی کرده و دیر به این دستور تمکین کردهاند.
رشد بیقواره تهران از تبعات تراکمفروشی
قائمی با بیان اینکه تبعات موضوع تراکم فروشی از سوی شهرداری این است که شهر از قواره خارج میشود، گفت: شهر قاعدهای دارد و ما طرح جامع تفصیلی داریم تا مشخص شود که پهنههای شهری چیست و در هر قسمتی از شهر چه نوع ساخت وسازی باید صورت گیرد تا شهر بهطور خوشقواره رشد کند. بنابراین، اگر سخنگوی شهرداری چنین چیزی مطرح کردهاند، حتماً نظر شخصی خودشان است و باید مسیر قانونی خود را طی کنند.
این عضو شورای شهر در ادامه خاطرنشان کرد: درآمد شهرداری از طریق تراکم و دیگر منابع حاصل میشود. ما دو نوع درآمد داریم: درآمدهای پایدار و درآمدهای ناپایدار. درآمدهای شهرداری از طریق تراکم فروشی معمولاً از جنس درآمدهای ناپایدار است که شوراها در تمامی اعصار و ادوار بر تحقق درآمدهای پایدار تأکید دارند، نه درآمدهای ناپایدار.
به گفته وی، بحث جمعیتپذیری شهر یکی از فاکتورهایی است که در طرح جامع به آن توجه شده و طرح جامع نیز نسبت به این موضوع اهمیت قائل است. به طور طبیعی، طرح تفصیلی که به عنوان شاخهای از طرح جامع محسوب میشود، بر مبنای اعداد و ارقام پیشفرض طرح جامع نوشته میشود.
قائمی تصریح کرد: یکی از مباحث جدی که فکر میکنم دو سال پیش شهردار تهران و رئیس مرکز مطالعات شهرداری به اختلاف نظر رسیدند، همین بحث جمعیتپذیری بود. وقتی شما بهصورت بیرویه و بدون حساب و کتاب مجوز ساخت و ساز صادر میکنید، چه از طریق کمیسیون ماده پنج و چه از طریق اختیارات شهرداران مناطق، میتواند عواقب جدی برای بافت شهری و زیرساختهای آن داشته باشد. این امر میتواند منجر بهعدم تعادل در جمعیت و کاهش کیفیت زندگی در شهر شود.
عضو شورای شهر تهران گفت: این موضوع در واقع باعث میشود که بافت شهری و جهت جمعیتپذیری دچار عدم تعادل گردد و زیرساختهای لازم به اندازه کافی تأمین نشود. جمعیت صرفاً به سکونتگاه محدود نمیشود، بلکه نیاز به مدرسه، مراکز رفاهی، مراکز بهداشتی، مراکز درمانی، مراکز تفریحی و مساجد دارد. انواع و اقسام نیازها وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اما اگر هیچکدام از این موارد را در نظر نگیریم و بهصورت بیرویه شهر را توسعه دهیم، قطعاً با یک توسعه نامتوازن مواجه خواهیم شد و آسیبهای آن نمود پیدا خواهد کرد.
تراکمفروشی در هر شرایطی قابل توجیه نیست
«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری تهران درباره تراکمفروشی گفت: من معتقدم که موضوع تراکم فروشی توسط شهرداری به درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران مربوط میشود. بهخصوص در مورد مصوبات کمیسیون ماده ۵ و میلیونها متر تراکمی که در این دوره در کمیسیون ماده ۵ صادر شده است.
وی ادامه داد: این درآمدهای آلوده شهرداری، مشکلاتی را ایجاد میکند. تراکم فروشی از سوی شهرداری تهران موجب افزایش تراکم، ایجاد آلودگی هوا، ترافیک و در نهایت، روبرو کردن شهر با مشکلات بیش از آنچه که هماکنون درگیر آن هستیم، میشود و در هر شرایطی قابل توجیه نیست.
پاسخ معاون شهردار تهران به انتقادها از تراکمفروشی
«حمیدرضا صارمی» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز اظهار کرد: ما چیزی به نام فروش تراکم در شهر تهران نداریم. فروش تراکم زمانی بوده و افراد مراجعه میکردند و یک دفتر کارگزاری وجود داشت که هولوگرامی را در اختیار میگرفتند و آن را به جاهای مختلف منتقل میکردند. اگر شما یک متر تراکم اضافه را در زمان مدیریت من دیدید، به همه افراد پاسخ میدهم. پیش از این اینگونه بود که هولوگرامها بهصورت سیار در اختیار شرکتها قرار میگرفت و آنان میتوانستند روی هر ملکی از آن استفاده کنند.
وی افزود: پروانههای ساختمان دارای دو رکن است: یک مصوبات طرح تفصیلی و دیگری کمیسیون ماده پنج. در صورتی که یک متر تخلف نسبت به این موارد وجود داشته باشد، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای صدور حکم تخریب مراجعه شود. همچنین، عوارض آن بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تعیین میشود، به عنوان معاون شهرسازی به مردم عزیز تضمین میکنیم که هیچگونه تراکم فروشی وجود ندارد. ساخت و ساز به نسبت سالهای گذشته تقریبا نصف شده است.
صارمی در پاسخ به انتقادات کارشناسی از سیاست تراکم فروشی شهرداری تهران گفت: آنها داده و اطلاعات ندارند و آمارهایی که در اختیار دارند متقن و دقیق نیست.