ناصر امانی در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه با استانداران، اظهار کرد: از رئیس جمهور برای فرمایشات ایشان در خصوص مدیریت محله محور به عنوان یک موضوع مهم مورد فراموشی در چهار دهه اخیر تقدیر می کنم.

وی افزود: دیروز مباحث مفصلی توسط رئیس جمهور در این خصوص مطرح شد؛ مدیریت ناترازی نیرو، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مردمی، مشارکت مردم در اداره کشور، بهره مندی از نخبگان در مدیریت محله محور از جمله مهمترین اهداف طرح مدیریت محله محور اعلام شد.

امانی با بیان اینکه اولین بار است در چهار دهه اخیر رئیس قوه مجریه به اصل فراموش شده قانون می پردازد، تصریح کرد: این فرمایشات قطعاً از حسن نیت است و اجرای آن به قانون مصوب مجلس و شورای هماهنگی قوای سه گانه نیاز دارد. با تدوین دستورالعمل توسط وزارت کشور طی سه ماه، این طرح قطعاً اجرایی خواهد نشد.

وی ادامه داد: هنگام تصویب برنامه هفتم ماده ای برای قانونی کردن این موضوع مهم به رأی گذاشته شد و آراء به حدنصاب نرسید و رأی نیاورد. منظور رئیس جمهور تشکیل شورایی برای پیگیری این موضوع نیست و با کوچک سازی دولت هماهنگ نیست. منظور ایشان واگذاری اداره محله به مردم است.

امانی همچنین تصریح کرد: قطعاً ممکن نیست که امور محلات به تمام مردم واگذار شود و باید از نخبگان استفاده کرد. اینجاست که شورای محلات با رأی مستقیم محلات موضوعیت پیدا می کند. این اقدام در ۲۰ سال اخیر توسط شورای شهر اجرایی شده اما به دلیل عدم برگزاری انتخابات شورای محلات توسط دیوان عدالت اداری، باطل شد. تا این موضوع روشن نشود، طرح مدیریت محله اجرایی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که رئیس جمهور از آقای چمران، آقای قالیباف، آقای مسجدجامعی و سایر اساتید مشورت بگیرد، گفت: در غیراین صورت این خواسته زیبا به سرنوشت انتقال پایتخت دچار خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: این کار استانداران نیست و وقتی از محله صحبت می کنیم، به مدیریت شهری برمی گردد. قانون اساسی به مدیریت کلان و مدیریت شهری به صورت جداگانه پرداخته و مدیریت شهری به صورت محوری از محله آغاز می شود.

مهدی چمران افزود: مدیریت محله وجود داشت و مزاحمتی هم برای هیچ بخشی نداشت و مشکلی ایجاد نمی کرد و بودجه ای هم نمی خواست اما آن را منحل کردند. این موضوع هنوز هم برای ما سؤال است. فکر می کنم با دیدگاه های دیگری سراغ این کار رفتند. برنامه ما این بود که نامه ای تهیه و برای رئیس جمهور ارسال کنیم که بداند این تجربه وجود دارد. وزارت کشور با این بروکراسی اگر بخواهد از صفر آغاز کند به جایی نمی رسد.

