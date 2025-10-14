جزئیات حریق در خیابان سعدی؛ نجات ۸۵ نفر از مهمانسرا
جزئیات حریق در یک مغازه و مهمانسرا در خیابان سعدی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: ساعت ۴:۱۶ دقیقه صبح امروز وقوع حریق در یک مغازه ۲.۵ طبقه در خیابان سعدی، خیابان ناظم الاطباء، به نیروهای آتشنشانی اطلاع داده شد و نیروهای ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.
وی بیان داشت: این حادثه در بخش اداری و فوقانی مغازهای رخ داده بود که مواد پلیمری و لوله نگه داری میشد. بالای این مغازه نیز مهمان سرایی وجود داشته که دود حریق بخش اداری به آن سرایت کرده بود.با کمک نیروهای آتشنشانی حدود ۸۵ نفر از این مهمانسرا به سلامت از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند و خوشبختانه حادثه مصدومی به همراه نداشت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: حریق اکنون کامل اطفا و ایمن سازی محل نیز انجام گرفته است.