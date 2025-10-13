بهروزآذر در اجلاس رهبران جهان برای آینده زنان مطرح کرد:
پیمان رحمت میان زنان جهان: راهی به سوی توسعه انسانی، پایدار و عدالتمحور
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در اجلاس رهبران جهان برای آینده زنان پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عقد «پیمان رحمت میان زنان جهان» را ارائه داد و تاکید کرد: ایران بر پایه فرهنگ و تجربه زیسته زنان توانمند خود، برای تقویت نقش زنان در ساخت آیندهای انسانیتر و پایدارتر، پیشنهاد عقد «پیمان رحمت میان زنان جهان» را ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، متن سخنرانی زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بدین شهر است:
رئیس محترم فدراسیون زنان چین، سرکار خانم شِن ایچین، زنان تأثیرگذار و مردان همباور، سلام و احترام،
صمیمانه از جناب آقای شی جینپینگ برای سخنرانی الهامبخش، و از فدراسیون زنان چین برای میزبانی شایسته این نشست جهانی سپاسگزارم. خوشحالم که در آستانه سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین و فدراسیون زنان، بار دیگر در سرزمینی با پیشینهای درخشان از فرهنگ، تمدن و خرد، در کنار زنان توانمند از بیش از صد کشور، به نمایندگی از زنان سرزمینم، ایران عزیز، حضور دارم.
ما در قرنی زندگی میکنیم که علم و فناوری جهان را دگرگون کرده. هوش مصنوعی در تصمیمگیریها دخالت میکند و روباتها جای انسان را گرفتهاند. زمین گرمتر، شکاف فقر و ثروت عمیقتر و احساس تنهایی گستردهتر شده. فناوری ما را بهم متصلتر کرده، اما لزوماً نزدیک نکرده. امروز طلاعات بیشتیر داریم، اما آرامشی کمتر. در سالهای اخیر، ما چهره تاریکِ فناوری را دیدهایم. در جنگهای ترکیبی، دستکاری افکار عمومی، در نفرتپراکنی دیجیتال و در استفاده از هوش مصنوعی برای تخریب، این تجربهها نشان میدهند که شکافی میان رشد بیرونی و تهیشدن درونی، وجود دارد که بحران عمیق دوران ماست؛
رحمت، کرامت و خِرَد همراه با همدلی، سرچشمههاییاند که میتوانند جهانِ خسته از خشونت و بیاعتمادی را دوباره انسانی کنند. رحمت تنها احساس شفقت نیست؛ بلکه دعوتی است به دیدن انسانها در پرتو «بقای مشترک»، نه برتریجویی. و کرامت، پاسداشت حرمت ذاتی هر انسان است و بنیان عدالت؛ یعنی هیچ پیشرفتی نباید به بهای تحقیر دیگری تمام شود. و خِرَد انسانیِ همراه با همدلی، حلقهی میان این دو است؛ توسعهای که بر این سه ستون بنا شود، نه تنها پایدارتر، بلکه انسانیتر خواهد بود.
در پیمودن این مسیر، زنان نقش بیبدیلی دارند؛ نیمی از وجدان بیدار جهان و ستونهای پایداری در جهانی ناپایدارند. نگاه زنانه، نگاهی جامع، پرمهر و مسئول است که میتواند توسعه را انسانی کند.
در ایران، زنان بیش از ۶۰ درصد کرسیهای دانشگاهها، ۲۴ درصد اختراعات، ۴۰ درصد پزشکان متخصص، ۳۰ درصد پزشکان فوقتخصص و ۳۱ درصد نیروی کار حوزهی فاوا را به خود اختصاص دادهاند؛ بیش از هزار زن در منصب قضاوت و شمار فزایندهای در عرصههای سلامت، ورزش، دولت و حکمرانی، نقشآفرین توسعهای متوازن و عدالتمحورند.
با همین بینش و روحیه، کشور را در بحرانهایی چون کرونا، تحریمهای ظالمانه و جنگ دوازدهروزه، سربلند و تابآور نگاه داشتهاند.
بر این اساس، ایران - در آستانهی هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص)، که رحمت برای جهانیان بود - و بر پایه فرهنگ و تجربه زیسته زنان توانمند خود، برای تقویت نقش زنان در ساخت آیندهای انسانیتر و پایدارتر، پیشنهاد عقد «پیمان رحمت میان زنان جهان» را ارائه میدهد؛ میثاقی میان دلها برای زنده نگهداشتن مهربانی در سیاست، اقتصاد و علم؛ منشوری که بر اصولی استوار است، از جمله:
پاسداشت حرمت جان انسانها،
حمایت مضاعف از زنان و کودکان در بحرانها،
ترویج زبان گفتوگو به جای خشونت، طرد و تحریم،
پاسداشت حقوق همهی آنچه بر زمین است — از گیاه و جانور تا آب و خاک —
و بهکارگیری علم و فناوری در خدمت خیر عمومی؛
بهگونهای که هیچ نوع فناوری هرگز در خدمت جنگ، تحریم یا سرکوب انسانها قرار نگیرد، و شفافیت و پاسخگویی در تصمیمهای الگوریتمی تضمین شود.
امیدوارم ما زنان - بهعنوان مادران، مدیران و رهبران - بتوانیم هوش و عشق انسانی را حفظ و احیا کنیم، و با ایجاد شبکهای قدرتمند و باورمند به منشور رحمت، مهر و گفتوگو را جایگزین تهدید، طرد و تحریم سازیم.