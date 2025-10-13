خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار درباره واکسن تقلبی گارداسیل ۹ به فرم ویال

هشدار درباره واکسن تقلبی گارداسیل ۹ به فرم ویال
کد خبر : 1699553
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واکسن گارداسیل ۹ ظرفیتی (Gardasil ۹) به فرم ویال فاقد مجوز ثبت و واردات است و تاکنون هیچ وارداتی از این نوع واکسن انجام نشده است.

به گزارش ایلنا، براساس اعلام این سازمان، تمامی ویال‌های موجود از این واکسن در سطح عرضه، قاچاق محسوب می‌شوند و با توجه به حساسیت فرآورده و احتمال‌عدم رعایت زنجیره سرد، قابل استفاده نیستند. 

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواست در صورت مشاهده این فرآورده، اقدامات لازم را انجام داده و موضوع را در اسرع وقت به اداره کل مربوطه گزارش کنند. 

همچنین تأکید شده است به‌منظور تشخیص واکسن اصلی ساخت شرکت MSD، از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر برچسب سیاه‌رنگ (scratch label) جهت تأیید اصالت محصول استفاده شود. 

مسئولیت حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ