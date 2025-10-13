خبرگزاری کار ایران
تاکید وزارت ارشاد بر اهمیت گرامیداشت مناسبت‌های محیط زیستی در تقویم رسمی کشور

تاکید وزارت ارشاد بر اهمیت گرامیداشت مناسبت‌های محیط زیستی در تقویم رسمی کشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای رسمی به انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت ثبت و گرامیداشت روزها و مناسبت‌های خاص در تقویم رسمی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این نامه، نقش این مناسبت‌ها در ارتقای اخلاق حرفه‌ای، ترویج فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تأثیر آن‌ها در تحولات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
 
همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده است تا در تهیه و ارسال گزارش عملکرد و برنامه‌های مرتبط با مناسبت‌های «روز طبیعت» (روز زمین پاک) و «روز جهانی محیط زیست» که در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور درج شده است، همکاری لازم را داشته باشد.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی، در پایان نامه با تقدیر از تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست، برای مسئولین مربوطه آرزوی موفقیت کرده است. این اقدام در راستای تقویت مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی در کشور صورت گرفته است.
