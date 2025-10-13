به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این نامه، نقش این مناسبت‌ها در ارتقای اخلاق حرفه‌ای، ترویج فرهنگ عمومی، سبک زندگی ایرانی-اسلامی و تأثیر آن‌ها در تحولات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست شده است تا در تهیه و ارسال گزارش عملکرد و برنامه‌های مرتبط با مناسبت‌های «روز طبیعت» (روز زمین پاک) و «روز جهانی محیط زیست» که در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور درج شده است، همکاری لازم را داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی، در پایان نامه با تقدیر از تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست، برای مسئولین مربوطه آرزوی موفقیت کرده است. این اقدام در راستای تقویت مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ محیط زیستی در کشور صورت گرفته است.