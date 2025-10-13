هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌ کلاهبرداری قطع برق با لینک آلوده

به گزارش ایلنا، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به فرصت طلبی شیادان مجازی در ۴۸ ساعت گذشته بیان داشت پیامکی که در خصوص قطع فوری برق برای شما ارسال می‌شود از سوی کلاهبرداران است، این پیام حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق است که در واقع لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب شما به سرقت می‌رود.

سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در تشریح این خبر گفت: بدافزارها با عناوینی نظیر " پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا، سبد کالا و… توسط مجرمین ایجاد و از طریق لینک موجود در پیام از طریق پیامک و یا در بستر شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ارسال می‌شود که بلافاصله پس از کلیک کردن بر روی آن امکان آلوده شدن تلفن همراه و نهایتاً سرقت‌های بانکی و نقض حریم خصوصی دریافت کنندگان پیام وجود خواهد داشت.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان پیام‌های حاوی لینک که درخصوص قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال می‌شود را باز نکرده و به سرشماره ای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند، افزود: مجرمین با ارسال پیامک حاوی لینک با محتوای مرتبط با قطع فوری برق اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت می‌کنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه لینک معرفی شده در این پیامک‌ها حاوی یک بدافزار است خاطرنشان کرد: در این روش از کلاهبرداری فرد کلاهبردار با جعل آدرس اینترنتی به نام اداره برق، یک پیامک که در نهایت به یک لینک پرداخت آنلاین منتهی می‌شود برای شهروندان ارسال می‌کند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه‌ها و نحوه پیگیری آنها آگاهی ندارند روی لینک کلیک کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند و حریم خصوصی آنان نقض می‌شود.

سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به الزام افزایش سطح سواد رسانه‌ای و توجه به هشدارهای پلیس به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجه شدن با اینگونه سرقت‌های اینترنتی بلافاصله اینترنت تلفن همراه خود را غیرفعال کنند و با بررسی نرم افزارهای نصب شده بر روی گوشی خود بدافزارمخرب را شناسایی و سریعاً حذف نصب نمایند و در همان ساعات اولیه جهت پی جویی و ردیابی تراکنش‌های مسروقه به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند تا زمان طلایی جهت پی جویی را از دست ندهند، همچنین می‌توانند موارد مشابه و مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.