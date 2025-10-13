ایپاس؛ نماد تعامل امنیت، دانش و صنعت

وی بیان کرد: نمایشگاه ایپاس در آستانه ربع قرن برگزاری، دستاوردهای بسیار خوبی برای کشور، بهره‌برداران، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه داشته است. به‌ویژه مجموعه انتظامی کشور از این نمایشگاه بهره‌مند شده و از نتایج آن در بهبود خدمات خود استفاده کرده است.

سردار رضایی افزود: برای مثال، در مراسم اربعین حسینی که با حضور میلیونی زائران همراه است، یکی از آورده‌های این نمایشگاه به‌کارگیری نرم‌افزارها و سامانه‌های مدیریتی نوین برای تسهیل ترددها بود. در گذشته، زائران ساعت‌ها برای عبور از مرز منتظر می‌ماندند، اما امروز این زمان به لطف این فناوری‌ها به ثانیه کاهش یافته است. همچنین در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک نیز، خدماتی که پیش‌تر در چند ساعت انجام می‌شد، اکنون ظرف چند دقیقه انجام می‌گیرد. این‌ها نمونه‌هایی از دستاوردهای ملموس نمایشگاه ایپاس است.

این مقام ارشد انتظامی گفت: امید است که امسال نیز شاهد موفقیت‌های تازه و دستاوردهای نوین در این نمایشگاه باشیم. همان‌طور که رئیس بنیاد تعاون فراجا و مسئول برگزاری نمایشگاه اشاره کردند، هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ایجاد تعامل میان بهره‌برداران، تولیدکنندگان، دانشگاه‌ها و صنعت است. در واقع، ایپاس یکی از گردهمایی‌های بزرگ و کاربردی کشور به‌شمار می‌رود که در آن شرکت‌های داخلی و خارجی آخرین نیازها، دستاوردها و فناوری‌های خود را عرضه می‌کنند و در یک تبادل دوسویه، مسیر همکاری و پیشرفت را هموار می‌سازند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی کشور خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایپاس به‌طور مؤثر به هم‌افزایی دانش و تجربه کمک کرده و زمینه بهره‌برداری عملی از توان داخلی را فراهم کرده است. پلیس به عنوان مسئول تأمین امنیت عمومی، وظیفه دارد به همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند (چه شهروندان ایرانی و چه اتباع خارجی، چه مقیم و چه مسافر ) خدمات انتظامی و امنیتی عادلانه ارائه دهد. برای پلیس تفاوتی میان آنان نیست و خدمت‌رسانی به همه آنان یک وظیفه قطعی است.

به گزارش پلیس، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد : از حضور و مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی، چه داخلی و چه خارجی، صمیمانه تشکر می‌کنم. بخش عمده تجهیزات و ابزارهایی که امروز پلیس از آن‌ها استفاده می‌کند، تولید داخل کشور است و این مایه افتخار ماست. امروز انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را در حوزه تجهیزات، سامانه‌ها و فناوری‌های نوین تأمین می‌کند.

وی افزود: راهبرد اصلی مجموعه انتظامی کشور، ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و تحقیقاتی است و نمایشگاه ایپاس یکی از میوه‌ها و نماد این ارتباط و همکاری سازنده به شمار می‌رود؛ایپاس نماد تعامل امنیت، دانش و صنعت است. امروز در کشور، مشابه بسیاری از جوامع جهانی، استفاده از ابزارها و فناوری‌های به‌روز متناسب با جرایم پیچیده، از جمله جرایم سایبری، مرزی و اجتماعی، یک ضرورت است. بخشی از این نیازها که در سال‌های گذشته به‌عنوان مطالبات انتظامی مطرح بود، امروز به واقعیت تبدیل شده و در قالب ابزارهای مؤثر برای اعمال مدیریت و اجرای قانون به‌کار گرفته می‌شود.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران امروز شاهد به‌کارگیری فناوری‌های روز در خدمت امنیت عمومی هستند و خود مردم، با ارزیابی عملکرد پلیس، به این پیشرفت‌ها امتیاز می‌دهند. این نمایشگاه و حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و صنایع داخلی، نقش بسیار مؤثری در تحقق این پیشرفت‌ها داشته‌اند و دارند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: ما افتخار می‌کنیم که نیروی انسانی فراجا متشکل از نیروهای مبتکر، نوآور، ایثارگر و مجاهد است که با بهره‌گیری از تکنولوژی روز، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد بستری امن برای زندگی آنان گام برمی‌دارند. مطالعات تطبیقی ما با برخی کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد که مجموعه پلیس جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمت‌رسانی به مردم در زمره سازمان‌های برتر قرار دارد؛ چراکه شاخص اصلی و نشان این سازمان، خدمتگزاری به ملت است.

وی با اشاره به حوزه‌های مختلف مأموریتی پلیس خاطرنشان کرد: تمام برنامه‌ها و تلاش‌های ما برای خدمت به ملت بزرگ ایران است؛ چه در حوزه راهنمایی و رانندگی، چه در مراقبت از مرزها، چه در مدیریت مسائل اجتماعی و امدادرسانی به مردم. حتی در زمینه آموزش‌های همگانی برای آگاه‌سازی جامعه نسبت به تهدیدات و چالش‌های روز نیز پلیس فعالانه حضور دارد. این سازمان برای تحقق چنین نمایشگاه‌هایی، برنامه‌ریزی سالانه انجام می‌دهد و از سال گذشته تاکنون، به‌طور منظم با شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان همکاری داشته است.

سردار رضایی ادامه داد: بخشی از نیازهای فراجا توسط همین شرکت‌ها شناسایی و تأمین شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان ما با رویکردی انقلابی و عمل‌گرا فعالیت می‌کنند و در مسیر توسعه فناوری هیچ‌گاه زمان را از دست نمی‌دهند. این یکی از شاخصه‌های مهم تولیدکنندگان داخلی است که همواره با روحیه جهادی در مسیر پیشرفت گام برمی‌دارند.

وی گفت: در داخل مجموعه انتظامی نیز ساختارهای مرتبط، پژوهش‌های علمی و فرآیندهای فناورانه تعریف و اجرا شده و بخشی از تأمین نیازهای سازمان از درون خود مجموعه پلیس صورت می‌گیرد. هرچند همچنان به توسعه تجهیزات جدید نیاز داریم، اما خوشحالیم که امروز بخش قابل توجهی از این نیازها توسط توان داخلی تأمین می‌شود. حضور در جمع شما عزیزان و مشاهده پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری و تولید، موجب دلگرمی و افتخار برای همه ماست.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شکست توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران اظهار داشت: در 23 خردادماه، یک بار دیگر وعده‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی علیه ملت بزرگ ایران به شکست انجامید. پیش‌بینی آن‌ها حداکثرِ فشار و زمان را در نظر گرفته بود، اما مقاومت، ایثارگری، حماسه حضور و پیوند عمیق ملت با رهبری، همه نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد. این حماسه ملی باعث شد دشمن مأیوس شود و در عرصه‌های مختلف عقب‌نشینی کند.

وی افزود: در این میدان، مجموعه انتظامی و انقلابی کشور، در کنار ملت بزرگ ایران و سایر نیروهای مسلح، با حضور میدانی، همراهی و خدمت صادقانه در کنار مردم ایستاد. نیروی انتظامی برای مردم و در خدمت مردم وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داد. امروز ایران بزرگ، ایران سرافراز، در منطقه با قدرت سخن می‌گوید و جایگاه خود را به اثبات رسانده است. رجزخوانی‌های بی‌پایه دشمنان خنثی شد و آنان امروز به‌خوبی فهمیده‌اند ایران اسلامی چه جایگاهی دارد، چه ملتی دارد و از چه منش و عزتی برخوردار است.

سردار رضایی گفت: امروز ایران اسلامی در آرامش، ثبات و اقتدار به‌سر می‌برد و این آرامش حاصل مدیریت هوشمندانه نظام، همراهی ملت و ایثار نیروهای انتظامی و نظامی است. برگزاری نمایشگاه‌های ارزشمندی چون ایپاس نیز نشانه همین اقتدار، انسجام و پیشرفت کشور در عرصه‌های علمی، صنعتی و امنیتی است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: ما افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم، افتخار می‌کنیم که اسلامی و انقلابی هستیم و به این مرام که همان مرام بت‌شکنی و استکبارستیزی است، ایمان داریم. این مسیر، همان هدف متعالی خلقت الهی است؛ چراکه خداوند متعال بندگان خود را برای بندگی و آزادی در مسیر حق آفریده است. امروز ایران اسلامی بر پایه فلسفه شریعت و ارزش‌های الهی زندگی می‌کند و مدیران کشور، از جمله مجموعه انتظامی و نیروهای نظامی و دفاعی، از همین جنس و روحیه برخاسته‌اند.

وی ادامه داد: آرامش امروز کشور نعمتی بزرگ است که باید قدر آن را بدانیم. این آرامش، پیامی عمیق برای جهان دارد؛ پیامی از وحدت، انسجام و ایمان ملت بزرگ ایران. حضور سفیران محترم کشورهای دوست و وابسته‌های نظامی در این مراسم، فرصتی است تا از نزدیک شاهد اقتدار، سلامت و اتحاد ملت ایران باشند. شما سفیران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود هستید؛ این انسجام و وحدت را منتقل کنید، چراکه ایران امروز نماد ثبات، پیشرفت و امید در منطقه است.

سردار رضایی در پایان تأکید کرد: نمایشگاه بین‌المللی ایپاس، جلوه‌ای از توان گفتمانی و تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است. ما خوشحالیم که در کنار شما عزیزان، امروز شاهد برپایی چنین مراسم باشکوه و پرافتخاری هستیم که بار دیگر پیام اقتدار، آرامش و ایمان ملت ایران را به جهان مخابره می‌کند.