سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر و خلیج فارس از فردا مواج است

دریای خزر و خلیج فارس از فردا مواج است
سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (دوشنبه) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، امروز در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، نواحی مرکزی و دامنه های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.

فردا (سه شنبه) در استان‌های ساحلی البرز و چهارشنبه تا جمعه در گیلان، مازندران و اردبیل در برخی ساعات بارندگی و رعد و برق رخ خواهد داد.

سه شنبه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. در این روز در شرق کشور به ویژه منطقه زابل نیز وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

سه شنبه دریای خزر و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

همچنین طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

امروز آسمان تهران کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی، از بعد از ظهر افزایش وزش باد و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

