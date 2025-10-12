پایان مسابقات ملی «آماده» با معرفی برترینها
سیزدهمین دوره مسابقات ملی «آماده» با معرفی برترینها به کار خود پایان داد؛ رویدادی که فراتر از یک مسابقه دانشآموزی، به صحنهای برای نمایش تعهد و آمادگی نسل جدید هلالاحمر تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اشاره به برگزاری مرحله کشوری این مسابقات افزود: «این رویداد صرفاً یک رقابت دانشآموزی نیست، بلکه عرصهای برای پرورش نسل آینده امدادگران کشور است. نوجوانانی که امروز مهارتهای امدادی را در قالب رقابت فرا میگیرند، فردا در شرایط واقعی میتوانند نقشآفرین باشند.»
بر اساس اعلام رئیس سازمان جوانان هلالاحمر، استان سیستان و بلوچستان عنوان قهرمانی این دوره را کسب کرد، استان بوشهر در جایگاه نایبقهرمانی قرار گرفت و استان خراسان رضوی مقام سوم را از آن خود کرد. همچنین جام رسانهای مسابقات با عنوان «جام هلالیتا» به استان گیلان، اهدا شد و استان لرستان نیز بهعنوان تیم شایسته تقدیر مورد تجلیل قرار گرفت.
نتایج رشتههای مختلف در بخش اصلی به شرح ذیل است؛
اطفای حریق
اول: آذربایجان شرقی و بوشهر
دوم: لرستان
سوم: فارس و هرمزگان
آتلبندی
اول: بوشهر
دوم: زنجان
سوم: کرمان
حمل مصدوم
اول: خراسان رضوی
دوم: آذربایجان شرقی و مرکزی
سوم: اردبیل و تهران
پانسمان و بانداژ
اول: تهران
دوم؛ گلستان
سوم: بوشهر
آزمون کتبی
اول: خوزستان
دوم: بوشهر
سوم؛ سیستان و بلوچستان
ارزیابی و کنترل علائم حیاتی
اول: بوشهر
دوم؛ خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان
سوم: تهران و خوزستان
اسکان اضطراری
اول: سیستان و بلوچستان
دوم: آذربایجان شرقی و بوشهر
سوم: خوزستان
پناهگیری
اول: خراسان رضوی و گلستان
دوم: هرمزگان و سیستان و بلوچستان
سوم: سمنان
همچنین نتایج رشتههای مختلف در بخش جنبی به شرح ذیل است:
صفحه داغ
اول: همدان
دوم: زنجان و مرکزی
سوم: آذربایجان غربی، گیلان و اصفهان
حمل آب
اول: یزد
دوم: آذربایجان شرقی
سوم: فارس، قم، کردستان و ایلام
دو امدادی
اول: زنجان
دوم: سیستان و بلوچستان
سوم: کرمان، لرستان و قزوین
الوارچینی
اول: خراسان جنوبی
دوم: مرکزی
سوم: چهارمحال و بختیاری، سمنان، کرمان و کرمانشاه
در پایان مراسم، سید هاشم حسینیالمدنی با قدردانی از تلاش نوجوانان شرکتکننده در سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» اظهار کرد: «تلاش و نشاط در میان دانشآموزان از جایگاه ویژهای برخوردار است و این روحیه، سرمایه اصلی هلالاحمر در مسیر خدمترسانی و مهرورزی خواهد بود.»