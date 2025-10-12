به گزارش ایلنا از پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس درباره گروگان گیری تبعه کشور چین گفت: دینگ شی زو تبعه چینی پانزدهم مهر ماه ۱۴۰۴ پس از خروج از فرودگاه امام خمینی توسط عناصر ناشناس ربوده شد.

به گفته وی ربایندگان ضمن ارسال تصاویر شکنجه وی مبلغ ۵۰ هزار دلار از طریق پیام رسان خارجی باج خواهی نموده و خانواده‌اش را به پیامدهای جانی جدی از جمله قتل و خارج نمودن اعضاء داخلی بدن از جمله کلیه تهدید و ساعت۱۴ تاریخ ۱۸ مهرماه را به عنوان مهلت پایانی واریز وجه در قالب رمز ارز تتر و واریز آن به صرافی بایننس تعیین نموده بودند.

سخنگوی فراجا در ادامه خاطرنشان کرد: پس از گزارش سفارت چین، پلیس آگاهی غرب تهران و پلیس فتا موفق به شناسایی گروگان گیران در کمتر از ۶ ساعت شدند. در تاریخ ۱۸ مهرماه با توجه به بیم جانی برای تبعه مذکور و قطعی بودن فعالیت باند سازمان‌یافته و تبهکار قاچاق انسان، پولشویی، اغفال و اخاذی از اتباع خارجی در حوالی یکی از شهرک های غرب استان تهران؛ عملیات دستگیری و رهایی گروگان انجام که شهروند چینی آزاد و هر چهار گروگان‌گیر بازداشت شدند.

گفتنی است عملیات موفق رهایی گروگان شهروند خارجی موجب قدردانی و سپاس ویژه سفارت جمهوری خلق چین از جمله سفیر محترم و سرکنسول آن کشور شد.آنچه که مورد تاکید است اینکه؛ پلیس جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت باندهای تبهکار را به هیچ وجه در خاک ایران نخواهد داد.

