آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی
سخنگوی پلیس از آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی گفت: گروگان تبعه کشور چین به هویت دینگ شی زو روز گذشته توسط پلیس آگاهی غرب استان تهران آزاد شد.
باند گروگانگیر که از اتباع غیرمجاز بودند این تبعه چینی را در یکی از شهرکهای شهرستان اسلامشهر مخفی نموده و قصد اخاذی از خانوادهی وی را داشتند که با سرعت عمل پلیس گروگان آزاد و چهار گروگانگیر دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، دینگ شی زو شهروند چینی از طریق پلیس بینالملل فراجا به سفارت چین در تهران منتقل شد.