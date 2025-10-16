در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
غربالگری جنین ممنوع نشده است؛ تنها متقاضیان ملزم به طی مراحل تعیینشده هستند
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمار سقط قانونی در کشور گفت: سالانه بین ۸ تا ۹ هزار مورد سقط قانونی در کشور انجام میشود.
«علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر اینکه فرزندآوری باید امتیاز استخدامی داشته باشد، بیان کرد: در بحث فرزندآوری هر آنچه که تشویقکننده باشد، خوب است. طرحهای مختلفی تشویقی داده شده است، اما نگرانی ما در حال حاضر بحث پیشنهادات نیست، بحث اجرای پیشنهادات است. در خود قانون هم موارد زیادی برای تشویق و ترغیب گنجانده شده که میبایست انجام شود، ولی بسیاری از آن وظایف که مربوط به دستگاههاست، روی زمین مانده است.
از هر نوع پیشنهاد منجر به فرزندآوری کاملا پشتیبانی میکنیم
او ادامه داد: اما اینکه هر نوع پیشنهادی بتواند منجر به افزایش جمعیت و فرزندآوری شود، قطعاً از طرف وزارت بهداشت و معاونت بهداشت کاملا پشتیبانی میشود. اما حتما باید نگاه کنیم که میزان تحقق این اهداف به چه صورت است و مسئول اجرای آن چه کسانی باشند. حالا هر چیزی که در حوزه استخدام و بهکارگیری است، قطعاً میتواند جزء دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور باشد. اگر قانون برای آن وجود دارد.
وی یادآور شد: البته پیشنهادات زیادی نیز از جاهای دیگر وجود دارد که باید اجرا شود. ولی من فکر میکنم که باید به یک نکته بسیار مهم توجه کنیم؛ آن چیزی را که قول میدهیم باید بتوانیم اجرا کنیم، وگرنه میتواند به ضد خودش تبدیل شود.
رئیسی دربارهی سیاستهایی که از سوی وزارت بهداشت در راستای جوانی جمعیت دنبال میشود، گفت: سیاستهایی که دنبال میکنیم، به دو دسته تقسیم میشود. یکی مواردی است که قانون به ما تکلیف کرده و کل وزارتخانه آن را انجام میدهد و یک سری سیاستها هم که خود آقای وزیر بهعنوان ابتکار خودشان قائل شدهاند. مثل اینکه در حوزه فرزندآوری و بحث جوانی جمعیت، امتیازات مختلفی داریم که خود وزیر بهداشت دستور دادهاند و انجام دادهایم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: به طور مثال ما در بحث انتقالیها، جابجایی دانشجو و نیروهای طرحی که میخواهند بهکارگیری شوند، آنهایی که متأهل هستند و فرزند دارند، امتیاز بسیار بالایی دارند.
او اضافه کرد: همچنین در بحث خوابگاه متأهلی، وام ازدواج و ودیعه مسکن، علیرغم اینکه ما وزارتخانهای هستیم که تعداد زیاد دانشجو و خوابگاه داریم، اما اکنون هیچکس در صف یا نوبت انتظار برای دریافت وام ازدواج یا ودیعه مسکن نداریم و این بالاخره امتیاز بسیار بزرگی است که در این دوره اتفاق افتاده است.
غربالگری جنین ممنوع نشده است
وی در واکنش به اخبار منتشره درباره محدودیت غربالگری جنین در دوران بارداری، تصریح کرد: در مورد غربالگری باید گفت، یک گروهی کارشناسی کردند و یک قانون تصویب شد. ما نیز بر اساس همان قانون داریم جلو میرویم. البته اگر واقعیت را بگویم، اینکه گفته شود غربالگری ممنوع شده، واقعا اینگونه نیست و ممنوع نشده است. منتها یکسری فرآیند تعریف شده است افرادی که نیاز به غربالگری دارند، از این فرآیند عبور کنند و نهایتاً تصمیمگیری شود.
او ادامه داد: همین الان اگر بخواهم آماری بدهم، باید بگویم که سقطهای قانونی محصول همین غربالگریها هستند و در حال حاضر نیز همان تعداد سقطهای قانونی همچنان در کشور انجام میشود. بنابراین، این کار در حال انجام است؛ فقط ممکن است شکل آن تغییر کرده باشد یا در برخی بخشها نیاز به اصلاح وجود داشته باشد. این موارد، مباحثی هستند که باید در حوزه کارشناسی بهصورت دقیق مشخص شوند.
انجام سالانه حدود ۹ هزار سقط قانونی در کشور
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به آمار سالانه سقط قانونی در کشور، خاطر نشان کرد: معمولاً سالانه چیزی بین ۸ تا ۹ هزار مورد سقط قانونی در کشور انجام میشود.