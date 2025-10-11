وی با بیان اینکه در بازرسی از متخلفان، یک قبضه اسلحه غیرمجاز به همراه تجهیزات کامل شکار کشف و ضبط شد، افزود: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

خویشتن ‌دار با قدردانی از تلاش شبانه ‌روزی ماموران یگان حفاظت پارک ‌های ملی خجیر و سرخه‌ حصار، بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیست ‌محیطی در مناطق تحت مدیریت این اداره تأکید کرد و از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به اطلاع اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برسانند.

تحویل ۲ پرنده آسیب ‌دیده از رباط کریم به مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان

رئیس اداره محیط زیست رباط کریم اعلام کرد: ۲ پرنده آسیب ‌دیده شامل یک بهله دلیجه نابالغ و یک قطعه کبک، توسط شهروندان حامی محیط زیست به این اداره تحویل و برای درمان و بازپروری به مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تهران منتقل شدند.

به گفته علیرضا فاضلی ثانی، این پرندگان که به دلیل آسیب ‌های فیزیکی و ضعف قوای جسمانی قادر به پرواز و شکار نبودند، توسط شهروندان دوستدار طبیعت به اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شدند و پس از انجام معاینات اولیه و اقدامات مراقبتی، برای طی دوره کامل درمان و بازپروری تخصصی به مرکز پردیسان تهران منتقل شدند.

وی هدف از این اقدام را بازگرداندن توان کامل جسمی و رفتاری پرندگان و رهاسازی آنها در زیستگاه ‌های طبیعی پس از اطمینان از سلامت کامل عنوان کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حیات وحش آسیب ‌دیده، از نگهداری یا مداخله خودسرانه پرهیز کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ ها اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط کارشناسان متخصص انجام شود.

مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران شامل ۱۳ منطقه اعم از سه پارک ملی، چهار منطقه حفاظت شده، سه اثر طبیعی ملی و سه منطقه شکار ممنوع به مساحت کلی ۶۵۵ هزا رو ۸۹ هکتار می شود.

استان تهران دارای یکهزار و ۵۵۰ گونه جانوری (۵۱۰ جنس و ۸۹ خانواده) و همچنین ۴۰۰ گونه دارویی و ۱۹۲ گونه انحصاری، کمیاب و در معرض خطر تهدید دارد.