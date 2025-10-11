خبرگزاری کار ایران
شهید سرهنگ "غلامرضا جمشیدی‌پور" در کنار همرزمان شهیدش آرام گرفت

شهید سرهنگ "غلامرضا جمشیدی‌پور" در کنار همرزمان شهیدش آرام گرفت
مردم غیور، ولایی و شهیدپرور لرستان در فضایی آکنده از حزن، عشق و افتخار، با پیکر پاک شهید والامقام سرهنگ "غلامرضا جمشیدی‌پور" وداعی جانسوز و ماندگار داشتند.

به گزارش  ایلنا از پلیس، پیکر پاک شهید "غلامرضا جمشیدی‌پور"  که در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در کویر محور نهبندان-زاهدان به به شهادت رسید در میان خانواده داغدار، همرزمان شهید و مردم مؤمن بر دستان پر مهر مردم و  همسنگرانش از مصلای الغدیر تا گلزار شهدای خرم‌آباد تشییع شد و در میان فریادهای “لا اله الا الله” و “یا حسین” در خاک آرام گرفت.

همکاران و همرزمان شهید ضمن ادای احترام به مقام شامخ این دلاور سبزپوش، بر استمرار راه شهدا و صیانت از امنیت مردم تأکید کردند.

 

