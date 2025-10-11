معاون حقوقی فراجا اعلام کرد:
اجرای حکم قصاص نفس قاتلین دو شهید انتظامی
معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا از اجرای حکم قصاص نفس قاتلین شهیدان ستوانیکم اله نظر صفری-س و محمدرضا رفیعی نسب خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "سلیمان ملک زاده" در ارتباط با این خبر اظهار داشت: درتاریخ 1397/11/06، مامورین انتظامی شهرستان سربندر در اجرای وظایف ذاتی و پیشگیری از وقوع جرم با خودروی سمند سازمانی به سراکیپی ستوانیکم الله نظر صفری و رانندگی وظیفه محمدرضا رفیعی در سطح حوزه استحفاظی( شهرستان بندر امام خمینی (ره) جنب اداره برق) مشغول انجام وظیفه گشت زنی بوده که متاسفانه مورد حمله مسلحانه گروهک تروریستی تکفیری قرار می گیرند.
وی افزود: تروریست های مسلح با شلیک بیش از 50 تیر جنگی به سمت خودروی گشت موجب شهادت دوتن از نیروهای فراجا( شهدای والامقام صفری و رفیعی نسب) شده و همچنین دو نفر از بسیجیان به نام های (شهید علی صالحی مجد و یونس بحر) در تاریخ1397/08/21 در جزیره مینو گردیده اند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با طرح شکایت اولیاء دم، پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی.ا.ا.خوزستان پس از انجام تحقیقات در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، کیفر خواست قتل عمد صادر و باتوجه به گستره جرم های محقق شده، بخشی از آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان تحت رسیدگی واقع و رای قصاص نفس قاتلین صادر و بخش دیگر آن درشعبه چهارم دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و 6نفر از متهمین را به جرم محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم نموده، با اعتراض وکیل متهمین پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
وی افزود:با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رییس محترم دیوان عالی کشور پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع، رای معترض عنه توسط شعبه سی و نهم دیوان عالی کشورعینا تایید و ابرام گردید.
معاون حقوقی و امور دولت ومجلس فراجا در پایان گفت:با مکاتبه و پیگیری این معاونت، جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه بصورت خارج از نوبت صورت گرفته، مقارن ساعت0100بامداد روز شنبه مورخ07/12/ 1404 شش نفر از متهمین پرونده به دار مجازات آویخته و اعدام گردیدند. شایان ذکر است اجرای حکم اعدام قاتلین شهدای والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده های معظم شهدای فراجا را فراهم آورده است.