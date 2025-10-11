اجرای حکم قصاص نفس قاتلین دو شهید انتظامی

وی افزود: تروریست های مسلح با شلیک بیش از 50 تیر جنگی به سمت خودروی گشت موجب شهادت دوتن از نیروهای فراجا( شهدای والامقام صفری و رفیعی نسب) شده و همچنین دو نفر از بسیجیان به نام های (شهید علی صالحی مجد و یونس بحر) در تاریخ1397/08/21 در جزیره مینو گردیده اند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با طرح شکایت اولیاء دم، پیگیری مستمر و موثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی.ا.ا.خوزستان پس از انجام تحقیقات در شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز، کیفر خواست قتل عمد صادر و باتوجه به گستره جرم های محقق شده، بخشی از آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان خوزستان تحت رسیدگی واقع و رای قصاص نفس قاتلین صادر و بخش دیگر آن درشعبه چهارم دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و 6نفر از متهمین را به جرم محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم نموده، با اعتراض وکیل متهمین پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال گردید.

وی افزود:با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رییس محترم دیوان عالی کشور پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع، رای معترض عنه توسط شعبه سی و نهم دیوان عالی کشورعینا تایید و ابرام گردید.

معاون حقوقی و امور دولت ومجلس فراجا در پایان گفت:با مکاتبه و پیگیری این معاونت، جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضایی قوه قضاییه بصورت خارج از نوبت صورت گرفته، مقارن ساعت0100بامداد روز شنبه مورخ07/12/ 1404 شش نفر از متهمین پرونده به دار مجازات آویخته و اعدام گردیدند. شایان ذکر است اجرای حکم اعدام قاتلین شهدای والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده های معظم شهدای فراجا را فراهم آورده است.