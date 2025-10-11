خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده قلاجه

مهار آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده قلاجه
کد خبر : 1698291
لینک کوتاه کپی شد.

حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان و بازدید از مناطق آسیب‌دیده ناشی از آتش سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده قلاجه، ابعاد گسترده‌تری از چالش‌های محیط‌بانان را نمایان کرد.

به گزارش ایلنا،  آتش‌سوزی در ارتفاعات تولک (چیکان منصوری) واقع در محدوده منطقه حفاظت‌شده قلاجه، با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان گیلانغرب، پرسنل ادارات محیط‌زیست شهرستان‌های دالاهو و اسلام‌آباد غرب و مشارکت فعال مردم و جوامع محلی منطقه   مهار  شد. 

آزاد شیخ ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان کرمانشاه نیز با حضور در محل حادثه، از نقاط آسیب‌دیده در ارتفاعات قلاجه، روستاهای زرور، انجیر درمیان و تولک بازدید و ضمن بررسی روند عملیات، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی مردم قدردانی کرد. 

در این حادثه، حضور مؤثر و داوطلبانه مردم محلی در کنار نیروهای محیط‌زیست، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند مهار آتش‌سوزی ایفا کرد. این مشارکت نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و جوامع بومی در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با مخاطرات زیست‌محیطی است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، منطقه حفاظت‌شده قلاجه به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند استان کرمانشاه، نیازمند توجه ویژه و همکاری مستمر میان نهادهای مسئول و مردم برای حفظ تنوع زیستی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ