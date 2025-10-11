به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی در ارتفاعات تولک (چیکان منصوری) واقع در محدوده منطقه حفاظت‌شده قلاجه، با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان گیلانغرب، پرسنل ادارات محیط‌زیست شهرستان‌های دالاهو و اسلام‌آباد غرب و مشارکت فعال مردم و جوامع محلی منطقه مهار شد.

آزاد شیخ ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان کرمانشاه نیز با حضور در محل حادثه، از نقاط آسیب‌دیده در ارتفاعات قلاجه، روستاهای زرور، انجیر درمیان و تولک بازدید و ضمن بررسی روند عملیات، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی مردم قدردانی کرد.

در این حادثه، حضور مؤثر و داوطلبانه مردم محلی در کنار نیروهای محیط‌زیست، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند مهار آتش‌سوزی ایفا کرد. این مشارکت نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و جوامع بومی در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با مخاطرات زیست‌محیطی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، منطقه حفاظت‌شده قلاجه به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند استان کرمانشاه، نیازمند توجه ویژه و همکاری مستمر میان نهادهای مسئول و مردم برای حفظ تنوع زیستی و مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی است.

