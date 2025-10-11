مهار آتشسوزی در منطقه حفاظت شده قلاجه
حضور میدانی فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان و بازدید از مناطق آسیبدیده ناشی از آتش سوزی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده قلاجه، ابعاد گستردهتری از چالشهای محیطبانان را نمایان کرد.
به گزارش ایلنا، آتشسوزی در ارتفاعات تولک (چیکان منصوری) واقع در محدوده منطقه حفاظتشده قلاجه، با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیطزیست شهرستان گیلانغرب، پرسنل ادارات محیطزیست شهرستانهای دالاهو و اسلامآباد غرب و مشارکت فعال مردم و جوامع محلی منطقه مهار شد.
آزاد شیخ ویسی فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه نیز با حضور در محل حادثه، از نقاط آسیبدیده در ارتفاعات قلاجه، روستاهای زرور، انجیر درمیان و تولک بازدید و ضمن بررسی روند عملیات، از تلاشهای شبانهروزی محیطبانان و همراهی مردم قدردانی کرد.
در این حادثه، حضور مؤثر و داوطلبانه مردم محلی در کنار نیروهای محیطزیست، نقش تعیینکنندهای در تسریع روند مهار آتشسوزی ایفا کرد. این مشارکت نشاندهنده اهمیت همافزایی میان نهادهای دولتی و جوامع بومی در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با مخاطرات زیستمحیطی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، منطقه حفاظتشده قلاجه به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند استان کرمانشاه، نیازمند توجه ویژه و همکاری مستمر میان نهادهای مسئول و مردم برای حفظ تنوع زیستی و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی است.