بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان از مسیر کنکور وارد دانشگاه‌ها نمی‌شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اکنون بیش از ۶۵۰ مرکز فنی‌وحرفه‌ای دولتی در سراسر کشور در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته است گفت: تلاش می‌شود ارتباط میان آموزش و بازار کار تقویت شود تا دانش‌آموزان با مهارت‌های واقعی وارد جامعه شوند.

به گزارش ایلنا، مصطفی آذرکیش گفت: ماده یک قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به روشنی بر بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و منابع برای توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی تأکید دارد و این شوراها نقش محوری در اجرای این مأموریت ایفا می‌کنند. 

وی افزود: رئیس‌جمهور با تأکید بر سه اصل عدالت، مشارکت بین‌بخشی و تکنولوژی، نگاه جدیدی را به مدیریت آموزش در کشور وارد کرده است و استانداران سراسر کشور باید هماهنگ‌کنندگان اصلی این روابط بین‌بخشی باشند تا شاهد تحولی واقعی در نظام تعلیم و تربیت باشیم. 

آذرکیش ادامه داد: در جدول شاخص‌های کمی برنامه هفتم توسعه، ۲۱ شاخص برای ارتقای نظام آموزشی کشور تعیین شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ارتقای اثربخشی آموزش در دوره دوم متوسطه است و در سال‌های اخیر، تغییر کارکرد امتحانات نهایی و سنجش میزان دستیابی به اهداف کتاب‌های درسی از جمله اقداماتی بوده که در راستای همین شاخص‌ها انجام شده است. 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: امروز بیش از ۸۵ درصد از دانش‌آموزان کشور از مسیر کنکور وارد دانشگاه‌ها نمی‌شوند و این نشان می‌دهد که ما باید کیفیت آموزش عمومی و مهارتی را تقویت کنیم تا همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از مسیر ورود به دانشگاه، از آموزش اثربخش برخوردار باشند. 

وی ادامه داد: آموزش باکیفیت تنها به یک عامل محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی از جمله توانمندی معلمان، امکانات مدارس، سرانه ورزشی، تراکم کلاس‌ها و شیوه مدیریت آموزشی بر آن تأثیرگذار است؛ به همین دلیل برنامه‌ریزی عملیاتی متناسب با شرایط هر منطقه ضروری است تا عدالت آموزشی واقعی در سراسر کشور محقق شود. 

آذرکیش گفت: در حال حاضر بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور با مشارکت خیرین و مردم در حال ساخت است و دو هزار و ۴۰۰ واحد از این مدارس آماده بهره‌برداری است؛ این اقدامات، نشانه‌ای روشن از نقش مؤثر مردم و خیرین در تحقق عدالت آموزشی است. 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس است و بر همین اساس، طرح «مدرسه تراز صنعت» و برنامه‌های توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در قالب شبکه ملی یادگیری معلمان در دستور کار قرار گرفته و استان اصفهان در هر دو بخش پیشگام است. 

وی با بیان اینکه آموزش مهارتی و فنی یکی از محورهای مهم در مسیر تحول آموزش متوسطه است، عنوان کرد: اکنون بیش از ۶۵۰ مرکز فنی‌وحرفه‌ای دولتی در سراسر کشور در اختیار هنرستان‌ها قرار گرفته و تلاش می‌شود ارتباط میان آموزش و بازار کار تقویت شود تا دانش‌آموزان با مهارت‌های واقعی وارد جامعه شوند. 

آذرکیش نقش فعال صنعت، خیرین و خانواده‌ها در تحقق آموزش کارآمد را ضروری دانست و گفت: سند تحول بنیادین مدرسه را نقطه اتکای دولت و ملت در رشد و تعالی کشور می‌داند و تحقق این هدف بدون مشارکت همه ارکان ممکن نیست. 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: تلاش ما بر این است که آموزش حضوری همواره در اولویت باشد و مدرسه، آخرین جایی باشد که در شرایط خاص تعطیل می‌شود و اولین مکانی که بازگشایی خواهد شد؛ چراکه مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، بلکه کانون تربیت و رشد شخصیت دانش‌آموزان است. 

وی گفت: امسال بیش از ۱۴ نهاد و دستگاه از جمله ثبت‌احوال، دادگستری، مخابرات و سازمان بهزیستی در قالب سامانه شهید محمود مأموریت دارند تا با همکاری آموزش و پرورش، دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را شناسایی و به مدرسه بازگردانند و این اقدام گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش اظهار کرد: استان اصفهان با مدیریت دلسوزانه مسئولان و همراهی خیرین، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش است و برگزاری رویداد ملی مهارت در این استان با حضور بیش از هزار و سیصد شرکت‌کننده، نمونه‌ای روشن از ظرفیت عظیم این استان در توسعه مهارت‌آموزی است.

